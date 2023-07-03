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Luto

Robert De Niro perde o neto dois meses após anunciar o nascimento do sétimo filho

Causa da morte de Leandro De Niro Rodriguez não foi divulgada
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Julho de 2023 às 11:14

O ator Robert De Niro para a estreia do filme
O ator Robert De Niro para a estreia do filme "Killers of the Flower Moon", no 76º Festival de Cannes Crédito: Reuters/Folhapress
Após quase dois meses desde o anúncio do nascimento de seu sétimo filho, o ator Robert De Niro, 79, enfrenta uma trágica notícia: a perda de seu neto Leandro De Niro Rodriguez, aos 19 anos.
Foi a própria mãe do jovem, Drena, quem tornou essa informação pública por meio de uma postagem nas redes sociais.
"Meu lindo e doce anjo. Eu te amei além das palavras desde o momento em que te senti em minha barriga. Eu gostaria de estar com você agora. Você foi tão profundamente amado e apreciado e gostaria que apenas o amor pudesse salvá-lo. Sinto muito, meu bebê", escreveu a filha mais velha do astro de Hollywood.
A causa da morte não foi divulgada. Em maio, Robert De Niro, vencedor de dois Oscars, corrigiu uma jornalista que sugeriu que ele tinha seis filhos e, assim, anunciava que era pai novamente.
"Sete, na verdade. Acabo de ter um bebê", disse o ator ao veículo ET Canada, sem revelar o sexo da criança nem a identidade da mãe.
O ator tem dois filhos com a primeira mulher, a atriz Diahnne Abbott, e mais dois com a socialite Grace Hightower, de quem se separou em 2018. De Niro também teve filhos gêmeos com a modelo Toukie Smith, com quem se relacionou no fim dos anos 1980 e começo dos anos 1990.

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