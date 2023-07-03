Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja vídeo

Lil Nas X é atingido por brinquedo sexual no palco durante show

O cantor parou o show após ver algo voando e indo para no palco
Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Julho de 2023 às 10:50

O cantor Lil Nas X Crédito: Reprodução/Instagram/@lilnasx
Lil Nas X, 24, foi atingido por um brinquedo sexual no palco durante um show. O cantor se apresentava em Estocolmo, na Suécia, quando um objeto que imitava uma vagina o acertou.
O cantor parou o show após ver algo voando e indo para no palco. Bem-humorado, o rapper questionou quem havia jogado o item no palco. "Quem jogou essa bu**** no palco?", perguntou ele, antes de continuar o show.
O brinquedo sexual foi atirado em seus pés durante o seu show no Lollapalooza, na capital da Suécia. Por isso, felizmente, o cantor não teve qualquer tipo ferimento.
Esse é o mais um caso de fã jogando algo em direção ao palco. No mês passado, a história com Bebe Rexha, 33, foi diferente, já que uma pessoa jogou um telefone e acabou acertando o rosto da cantora. Ela foi rapidamente atendida após cair no chão com fortes dores e precisou ser hospitalizada.
O suspeito, Nicolas Malvagna, 27, foi escoltado para fora do local pela segurança. Ele foi preso e acusado de agressão.

Veja Também

Maria Bethânia comemora durante show decisão que tornou Bolsonaro inelegível

Apartamento de alto padrão de Jô Soares é posto à venda por R$ 12 milhões

'Não adianta reclamar', diz Agatha Moreira sobre bissexualidade de Rodrigo Simas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados