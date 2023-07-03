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Edifício elegante

Apartamento de alto padrão de Jô Soares é posto à venda por R$ 12 milhões

Imóvel fica localizado em Higienópolis, um dos endereços mais caros de São Paulo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Julho de 2023 às 10:14

Retrato do apresentador Jô Soares em sua casa no bairro de Higienópolis, SP
Retrato do apresentador Jô Soares em sua casa no bairro de Higienópolis, SP Crédito: Bruno Santos/Folhapress
O apartamento alto padrão que pertenceu ao apresentador Jô Soares (1938-2022) foi posto à venda por R$ 12 milhões. O imóvel de 628 m² fica localizado em Higienópolis, um dos endereços mais caros de São Paulo.
Construído em 1952, ele tem quatro dormitórios, biblioteca, sala de cinema com home theater. Os mármores são originais, enquanto as janelas são automatizadas e antirruído.
Jô morreu aos 84 anos, em 5 de agosto de 2022, no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, de falência de múltiplos órgãos. Ele sofria de problemas de pulmão.
O médico e escritor Drauzio Varella disse que o apresentador escolheu deixar o hospital e passar os últimos dias em sua casa assistindo a filmes clássicos noir, seu gênero favorito.
O apartamento está sendo divulgado por um perfil de imobiliária boutique no Instagram.

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