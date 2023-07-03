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Em turnê

Marisa Monte faz show no Central Park, em Nova York, após incerteza por fumaça

Apresentação lotada aconteceu no maior parque da cidade e integra a turnê 'Portas', que volta ao Brasil este mês
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Julho de 2023 às 09:46

Marisa Monte se apresentou no Central Park, no dia 2 de julho de 2023, durante a noite de abertura do
Marisa Monte se apresentou no Central Park, no dia 2 de julho de 2023, durante a noite de abertura do "Brasil Summerfest" Crédito: M10s/Thenews2/Folhapress
Marisa Monte se apresentou na noite deste domingo (2) para uma plateia cheia em Nova York. Cantando sucessos como "Ainda Bem", "Infinito Particular" e "Beija Eu", a carioca lotou o Central Park, principal parque público da cidade americana.
Parte da turnê "Portas", baseada em seu último disco, homônimo, lançado há dois anos, a performance foi ameaçada pela fumaça de incêndios florestais no Canadá, que cobriu Nova York no mês passado e deixou a cidade laranja, mas não impediu a cantora de se apresentar ao ar livre.
Transmitido ao vivo nas redes sociais de Marisa Monte, o show reuniu um público animado, que cantou junto hits como "Não Vá Embora", deixando a cantora à vontade para dançar enquanto os fãs cuidavam do repertório.
Ela subiu ao palco com um macacão preto, coberto por um vestido translúcido e cheio de pedrinhas de brilhante, que refletiam a luz projetada sobre a artista. Cerca de 1.700 internautas acompanharam a apresentação pelo Instagram.
Promovido em parceria com o consulado brasileiro em Nova York e com o instituto dedicado à cultura de língua portuguesa Arte Institute, o show no Central Park ainda teve apresentações da portuguesa Joana Amendoeira e dos brasileiros Fred Martins, DJ Lara Gerin e do grupo Mambembé.
Na sequência, a turnê "Portas" passa por Montreal, no Canadá, antes de voltar ao Brasil. Marisa Monte se apresenta em São Paulo nos dias 14, 15, 21 e 22 de julho e depois segue para outras cidades do país. Em outubro, volta para os Estados Unidos e depois segue viagem para Portugal.

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