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Luta por existir

Após deixar a Globo, Fabio Turci lança podcast para dar voz a pessoas marginalizadas

'Existo' será lançado na próxima quinta (6)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Julho de 2023 às 09:33

Fabio Turci lança podcast para dar voz a pessoas marginalizadas
Fabio Turci lança podcast para dar voz a pessoas marginalizadas Crédito: Reprodução/Instagram/@fabioturci_jornalista
O jornalista Fabio Turci lançará, na próxima quinta (6), o podcast "Existo", em que vai conversar com pessoas LGBTI+, negras, com deficiência, em situação de rua ou refugiadas. É o primeiro projeto dele após ter saído da Globo, em abril.
"Há pessoas que a sociedade não enxerga ou que julga sem conhecer. Mas, a partir do momento em que ouvimos as histórias de vida dessas pessoas, é impossível não se emocionar. Aí, os estereótipos e preconceitos dão lugar ao respeito e à admiração. Esse é o objetivo fundamental do podcast", diz Turci.
O jornalista, que se define como homem heterossexual e cisgênero, tem desenvolvido conteúdos contra homotransfobia e racismo.
Na semana passada, ele publicou artigo na Folha, em que mostra que a violência contra a população LGBTQIA+ no estado de São Paulo deixou de ser predominantemente doméstica e passou a ser mais frequente nas ruas.

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