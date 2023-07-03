Após deixar a Globo, Fabio Turci lança podcast para dar voz a pessoas marginalizadas

Fabio Turci lança podcast para dar voz a pessoas marginalizadas Crédito: Reprodução/Instagram/@fabioturci_jornalista

O jornalista Fabio Turci lançará, na próxima quinta (6), o podcast "Existo", em que vai conversar com pessoas LGBTI+, negras, com deficiência, em situação de rua ou refugiadas. É o primeiro projeto dele após ter saído da Globo, em abril.

"Há pessoas que a sociedade não enxerga ou que julga sem conhecer. Mas, a partir do momento em que ouvimos as histórias de vida dessas pessoas, é impossível não se emocionar. Aí, os estereótipos e preconceitos dão lugar ao respeito e à admiração. Esse é o objetivo fundamental do podcast", diz Turci.

O jornalista, que se define como homem heterossexual e cisgênero, tem desenvolvido conteúdos contra homotransfobia e racismo.