Stenio Garcia é internado no Rio com quadro de septicemia aguda

SÃO PAULO - Stenio Garcia, 91, foi internado no último sábado (1º), com um quadro de septicemia aguda no sangue, em um hospital no Rio de Janeiro. A informação foi publicada pela coluna Play, do jornal O Globo, e confirmada pelo UOL. Segundo a publicação, a infecção generalizada no sangue foi causada por bactéria.
O ator está com fortes dores no quadril e nas pernas, mas consciente e respirando normalmente, sem máscara de oxigênio.
Stenio passou por uma bateria de exames -tomografias do crânio, do abdômen e do pulmão- e teve uma leve melhora após a administração de antibiótico intravenoso.
O artista acompanhado da mulher, a atriz Mari Saade.