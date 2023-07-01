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Luto na música

Cantora Vivi Araújo comemorou sucesso dias antes de morrer e falou do sonho de ajudar a família

Artista, que morreu aos 22 anos em um acidente de carro, nesta sexta (30), celebrou as 72 mil visualizações em vídeo dela cantando a música ‘Erro Gostoso’, de Simone Mendes
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 01 de Julho de 2023 às 11:18

Dias antes de morrer, a cantora e radialista Vivi Araújo, de 22 anos, comemorou nas redes sociais que um vídeo dela cantando a música "Erro Gostoso", de Simone Mendes, tinha atingindo 72 mil visualizações no Youtube. A jovem artista ainda falou sobre ajudar a família.
"A luta está sendo gigantesca e Deus sabe tudo que estou fazendo para realizar esse sonho, que não é só meu e sim de todos da minha família, que quero ajudar e dar uma vida mais confortável. De uma coisa eu sei. Deus honra! E eu vou lutar por esse sonho, mesmo nos dias em que eu não estiver bem", escreveu a cantora na legenda da postagem no Instagram, feita no dia 5 de junho.
Cantora Vivi Araújo morre em acidente de carro em Goiás
Cantora Vivi Araújo morreu em acidente de carro em Goiás, na última sexta (30) Crédito: Reprodução/Instagram/@viviaraujofm
Entre os comentários, além de muitos elogios ao trabalho de Vivi, mensagens recentes de seguidores lamentando a morte no trágico acidente. "Meus sentimentos à família. Tão jovem, uma alegria. Descanse em paz", escreveu uma internauta. "Descanse em paz, Vivi", desejou outra.
Horas antes de morrer, a cantora também usou as redes sociais para mostrar imagens de uma apresentação que realizou num bar em Valparaíso de Goiás.

ACIDENTE

A cantora morreu na madrugada da última sexta-feira, 30, em um acidente de carro em Cidade Ocidental, em Goiás. Ela completaria 23 anos no dia 16 de julho.
Segundo informou a Polícia Militar à TV Anhanguera, Vivi perdeu o controle do carro em uma avenida que dá acesso à BR-040 e capotou por volta de 00h10.
Testemunhas relataram que a cantora bateu em um viaduto e foi arremessada para fora do veículo. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o carro "voa" após a batida.
Além do trabalho na rádio Luziânia FM, Augusta Vitória Teixeira de Araújo, mais conhecida como Vivi Araújo, era compositora e cantora no ramo do sertanejo. Ficou famosa pelos covers que realizava nas redes sociais. No Instagram, reunia mais de 100 mil seguidores, enquanto acumulava quase 700 mil no TikTok. Em 2022, a jovem artista esteve no Programa da Eliana, no SBT, onde se apresentou mostrando o talento de sua voz.
Também era dona de uma loja de cosméticos e trabalhava como influenciadora digital fazendo as "publis" de parceiros e da sua loja de produtos.
No Youtube, publicou mais de 100 vídeos, que chegam a quase 400 mil visualizações. Um deles, com Dalmi Júnior, onde cantam juntos um cover do sucesso Meu Brilho Sumiu, de Israel e Rodolfo e Mari Fernandez.

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