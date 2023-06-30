Cantora Vivi Araújo morre em acidente de carro em Goiás Crédito: Reprodução/Instagram/@viviaraujofm

A cantora e radialista Augusta Vitória Teixeira de Araújo, também conhecida como Vivi Araújo, de 22 anos, morreu em um trágico acidente automobilístico em Cidade Ocidental, município de Goiás. A confirmação foi feita por meio de publicações no perfil da rádio onde ela trabalhava e em sua própria conta no Instagram.

Conforme informações da Polícia Militar à TV Anhanguera, o acidente ocorreu na madrugada desta sexta-feira (30), apenas 15 dias antes do aniversário de Vivi.

Segundo testemunhas, ela teria perdido o controle do carro que dirigia, batido num viaduto e sido arremessada em uma avenida que dá acesso à BR-040.