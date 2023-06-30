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Cantora Vivi Araújo morre em acidente de carro em Goiás

Velório e enterro acontecerão em cemitério de Luziânia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Junho de 2023 às 14:54

Cantora Vivi Araújo morre em acidente de carro em Goiás
Cantora Vivi Araújo morre em acidente de carro em Goiás Crédito: Reprodução/Instagram/@viviaraujofm
A cantora e radialista Augusta Vitória Teixeira de Araújo, também conhecida como Vivi Araújo, de 22 anos, morreu em um trágico acidente automobilístico em Cidade Ocidental, município de Goiás. A confirmação foi feita por meio de publicações no perfil da rádio onde ela trabalhava e em sua própria conta no Instagram.
Conforme informações da Polícia Militar à TV Anhanguera, o acidente ocorreu na madrugada desta sexta-feira (30), apenas 15 dias antes do aniversário de Vivi.
Segundo testemunhas, ela teria perdido o controle do carro que dirigia, batido num viaduto e sido arremessada em uma avenida que dá acesso à BR-040.
O velório da cantora está agendado para ocorrer nesta sexta-feira, das 14h às 17h, na capela localizada dentro do Cemitério Santa Luzia, em Luziânia (GO).

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