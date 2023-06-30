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Saúde

Compadre Washington recebe alta da UTI, mas permanece internado em Salvador

O artista está estável a mais de 48h e se encontra acordado, em repouso e com os níveis de pressão controlados
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Junho de 2023 às 12:40

Compadre Washington
Compadre Washington Crédito: Instagram/ @compadrewashington
Compadre Washington, do grupo É o Tchan, recebeu alta da UTI do Hospital Mater Dei nesta quinta-feira, 29. O cantor foi transferido da UTI para a Unidade de Intenção sob os cuidados da cardiologia do hospital, onde permanece sem previsão para alta, segundo a assessora do Mater Dei.
A assessoria do hospital disse, ainda, que o artista está estável a mais de 48h e falou que o cantor se encontra acordado, em repouso e com os níveis de pressão controlados.
Nas redes sociais, Compadre Washington está atualizando os seguidores. Ele já postou um vídeo tranquilizando os fãs e está presente nos stories com informações mostrando a sua recuperação. Em uma das postagens, o cantor apareceu caminhando vestindo um pijama de hospital e máscara.
Compadre Washington deu entrada na UTI na segunda à noite com diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica estágio 1, depois de sentir fortes dores durante um show no trio elétrico do Arrastão dos Ambulantes em São Sebastião.

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