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Preta Gil deleta desabafo sobre suposta traição

No Instagram, a cantora explicou que os dois pediram para que a publicação fosse excluída
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Junho de 2023 às 12:31

Gilberto Gil apresenta o show Gilberto Gil & Família no segundo dia da segunda edição do Festival Turá na platéia externa do Auditório Ibirapuera no Parque do Ibirapuera em São Paulo, em junho de 2023. Na foto a cantora Preta Gil
Gilberto Gil apresenta o show Gilberto Gil & Família no segundo dia da segunda edição do Festival Turá na platéia externa do Auditório Ibirapuera no Parque do Ibirapuera em São Paulo, em junho de 2023. Na foto a cantora Preta Gil Crédito: Zimel Press/Folhapress
Preta Gil deletou uma publicação que fez sobre a traição de Rodrigo Godoy na madrugada desta quinta (29). Na postagem, ela afirmou que deveria ter seguido seus instintos para descobrir a infidelidade de seu ex-marido muito antes da confirmação dos fatos. No entanto, algumas horas depois, ela voltou às redes sociais e insinuou ter sido censurada.
Nos Stories do Instagram, Preta contou o que teria acontecido. "Apaguei o post porque os pombinhos me imploraram, e eu realmente não tenho saúde para isso. Eles querem me silenciar", explicou ela, deixando claro sua indignação ao pedido para apagar a publicação. "Não entendem que não é sobre eles e, sim, sobre a minha vida. [Sobre] as consequências das atitudes deles no meu tratamento, meus sentimentos e minhas dores!", completou a filha de Gilberto Gil, que voltou aos palcos.
Preta Gil deleta desabafo sobre suposta traição
Preta Gil deleta desabafo sobre suposta traição Crédito: Reprodução/Instagram/@pretagil
No texto agora apagado, a cantora contou que desconfiava de uma possível traição do marido mas que, por sua personalidade não combinar com ciúmes, deixou os alertas escaparem. "Por causa do meu empoderamento e da minha construção de sororidade com as mulheres, deixei duas coisas me escaparem: meu sexto sentido e minha intuição. Não é sobre ciúmes bobo, mas sim sobre evidências", começou a cantora que segue com o tratamento contra um câncer no intestino.
Preta disse que foi alertada por pessoas próximas sobre o envolvimento entre Rodrigo Godoy e Ingrid Lima, sua stylist, mas que não deu ouvidos e até pensou que essas estavam loucas. "Sim, eu coloquei uma pessoa para trabalhar dentro da minha casa que, com sua dissimulação e mau caratismo, fez o que fez." Para superar essa situação, em meio a um momento já conturbado, ela afirma que trabalha diariamente com terapeutas, psiquiatras e espiritualidade.

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