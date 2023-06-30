Gilberto Gil apresenta o show Gilberto Gil & Família no segundo dia da segunda edição do Festival Turá na platéia externa do Auditório Ibirapuera no Parque do Ibirapuera em São Paulo, em junho de 2023. Na foto a cantora Preta Gil Crédito: Zimel Press/Folhapress

Preta Gil deletou uma publicação que fez sobre a traição de Rodrigo Godoy na madrugada desta quinta (29). Na postagem, ela afirmou que deveria ter seguido seus instintos para descobrir a infidelidade de seu ex-marido muito antes da confirmação dos fatos. No entanto, algumas horas depois, ela voltou às redes sociais e insinuou ter sido censurada.

Nos Stories do Instagram, Preta contou o que teria acontecido. "Apaguei o post porque os pombinhos me imploraram, e eu realmente não tenho saúde para isso. Eles querem me silenciar", explicou ela, deixando claro sua indignação ao pedido para apagar a publicação. "Não entendem que não é sobre eles e, sim, sobre a minha vida. [Sobre] as consequências das atitudes deles no meu tratamento, meus sentimentos e minhas dores!", completou a filha de Gilberto Gil, que voltou aos palcos.

Preta Gil deleta desabafo sobre suposta traição Crédito: Reprodução/Instagram/@pretagil

No texto agora apagado, a cantora contou que desconfiava de uma possível traição do marido mas que, por sua personalidade não combinar com ciúmes, deixou os alertas escaparem. "Por causa do meu empoderamento e da minha construção de sororidade com as mulheres, deixei duas coisas me escaparem: meu sexto sentido e minha intuição. Não é sobre ciúmes bobo, mas sim sobre evidências", começou a cantora que segue com o tratamento contra um câncer no intestino.