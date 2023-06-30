Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
15 meses fora do ar

SBT anuncia volta do 'Bom Dia & Cia' durante o mês de julho

'Especial de Férias' será exibido entre os dias 3 e 31, com seleção de desenhos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Junho de 2023 às 11:20

Maisa foi uma das apresentadoras do 'Bom Dia & Cia'
Maisa foi uma das apresentadoras do 'Bom Dia & Cia' Crédito: Reprodução/Twitter/@paulorogerio132
O SBT anunciou a exibição do "Bom Dia & Cia - Especial de Férias" durante o mês de julho. Em comunicado oficial nesta quinta-feira (29), a emissora confirmou o retorno da atração infantil, com a exibição de desenhos entre os dias 3 e 31 do sétimo mês do ano.
O programa será exibido de segunda a sexta-feira, entre 09h30 e 13h, e composto por animações conhecidas do público, como "A Turma da Floresta", "Os Jovens Titãs em Ação", "Os Incríveis Espiões", "Três Espiãs Demais", "Tom & Jerry", "Homem de Ferro", "Lanterna Verde" e "Velozes e Furiosos".
Segundo o canal, também estão previstos episódios inéditos de "Corrida Maluca" e "Scooby-Doo e Convidados" dentro da atração.
Com a alteração, o programa "Primeiro Impacto" ocupará a faixa das 6h às 9h30, de acordo com o canal de Silvio Santos.
Por quase 30 anos no ar, o "Bom Dia & Cia" foi descontinuado em março de 2022 e é lembrado até hoje por suas provas com espectadores e pelos desenhos nas manhãs do SBT. Nomes como Yudi Tamashiro, Eliana, Priscilla Alcântara e Maisa comandaram a atração.

Veja Também

Naomi Campbell anuncia nascimento de seu segundo filho aos 53 anos

Isis Valverde defende mãe após críticas por namorado mais jovem

Polícia tem provas para prender mulher que acusou Jonathan Majors de agressão, diz jornal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Páscoa tem um quê de passagem para dias melhores, de domingo a domingo
Imagem de destaque
Como desmontar e remontar a sua própria quadrilha
Imagem de destaque
Rede de academias do ES chega ao maior mercado do país

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados