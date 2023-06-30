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Naomi Campbell anuncia nascimento de seu segundo filho aos 53 anos

Modelo não revelou o rosto da criança em post nas redes sociais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Junho de 2023 às 10:57

Noami Campbell posa no tapete vermelho da exibição do filme
Noami Campbell posa no tapete vermelho da exibição do filme "Killers of the Flower Moon" Crédito: Reuters/Folhapress
A supermodelo Naomi Campbell anunciou nesta quinta-feira (29), por meio de suas redes sociais, o nascimento de seu segundo filho. Assim como fez com sua primeira herdeira, Campbell compartilhou uma foto discreta, mantendo o rosto do bebê fora do campo visual.
Aos 53 anos, a modelo expressou todo o amor e carinho que envolvem a chegada da criança, afirmando que ela é um verdadeiro presente de Deus, na legenda do post. "Nunca é tarde para ser mãe", escreveu ela, em outro trecho.
A trajetória de Naomi no mundo da moda foi marcada por inúmeras conquistas, sendo a primeira modelo negra a aparecer nas capas da revista Vogue francesa, da Time e na edição essencial de setembro da Vogue americana.
Além disso, ela trabalhou para renomadas marcas como Versace, Chanel, Prada e Dolce & Gabbana.

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