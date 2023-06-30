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Infecção bacteriana

Madonna ignorou febre por um mês antes de ser internada na UTI, diz site

Cantora rejeitou os sintomas e não foi ao médico porque estava se preparando para sua próxima turnê, afirma o portal TMZ
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Junho de 2023 às 09:45

Madonna performando no show
Madonna performando no show "2019 Pride Island" durante a parada LGBTQIAPN+ de Nova York Crédito: Reuters/Folhapress
Madonna teve febre e ignorou os sintomas por um mês antes de ser internada na UTI por causa de uma infecção bacteriana. As informações são do portal TMZ, que diz ter ouvido pessoas próximas à cantora americana.
Segundo as fontes não identificadas, Madonna teria evitado ir ao médico porque estava ocupada se preparando para sua próxima turnê, a "Celebration Tour", que começaria em julho com um show no Canadá.
Ainda de acordo com as fontes ouvidas pelo TMZ, os médicos que cuidaram de Madonna afirmaram que a febre foi um sinal da infecção que a artista viria a desenvolver por falta de tratamento.
Agora os médicos estariam receosos de que a cantora ignore suas recomendações para descansar na tentativa de dar início à turnê.
Madonna recebeu alta e está em casa, em Nova York, afirmam a CNN e a BBC. Ainda não se sabe que tipo de bactéria atingiu o organismo da cantora.

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