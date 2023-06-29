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Polêmica

Bela Gil e Larissa Luz dão risada de bate-boca no Saia Justa

Após discussão com Gabriela Prioli, Astrid Fontenelle disse que programa é espaço de debates
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 12:49

Bela Gil e Larissa Luz dão risada de bate-boca no Saia Justa
Bela Gil e Larissa Luz dão risada de bate-boca no Saia Justa Crédito: Reprodução/Instagram/@belagil/@larissaluzeluz
O Saia Justa (GNT) desta quarta-feira (27) começou com Bela Gil e Larissa Luz falando com bom humor sobre a discussão entre Astrid Fontenelle e Gabriela Prioli, na semana passada, em relação a formatos da festa de São João.
"Será que Astrid e Gabi vêm?", perguntou Bela. "Rapaz, eu não sei", respondeu Larissa, entre gargalhadas das duas, em um cenário do camarim.
Em seguida, as duas protagonistas do bate-boca entraram falando sobre outra "polêmica": os ingredientes de um cachorro-quente.
"Gabi, você pode me dizer o seguinte: qual é o marco temporal que determinou que precisa ter purê no cachorro-quente?", questionou Astrid, com bom humor. "Não importa o marco temporal. Para mim é uma avaliação subjetiva. Não quero impor o purê para mais ninguém", respondeu Gabi.
Na sequência, Astrid reforçou que o Saia Justa é um programa de debates e que as mulheres podem discutir de forma adulta sem virarem inimigas.
Gabriela disse que não é preciso impor certezas e é melhor sempre trazer mais questões e pontos de vista.
Para Astrid, é uma delícia quando o debate sai do sofá e repercute.
Antes do programa ir ao ar, Astrid publicou uma foto no Instagram ao lado de Gabriela, ambas usando roupas pretas. "A gente tira de letra looks beeeeem parecidos. E discussões?? Essa só responderemos no Saia dessa noite", disse.
O debate entre as duas sobre as festas juninas tradicionais ou modernas ganhou espaço nas redes sociais durante a semana, com o público ficando do lado de uma ou de outra.
Nesta quarta, o sofá do Saia Justa recebeu o ator e cantor Ícaro Silva. Ele e Larissa cantaram "Azul da cor do mar", de Tim Maia, e "Mania de você", famosa nas vozes de Pepê e Neném.
Entre outros assuntos, as apresentadoras e o convidado conversaram sobre formas de comemorar aniversários.

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