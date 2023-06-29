Djavan é criticado por usar linguagem neutra em texto de divulgação de show escrito em catalão

O cantor Djavan durante apresentação na casa de show Qualistage, na cidade do Rio de Janeiro, RJ Crédito: Futura Press/Folhapress

Djavan recebeu comentários negativos em sua página do Instagram ao divulgar show em Barcelona nesta quarta-feira (28): "últimes entrades!". Na verdade, os haters cometeram erro ao não traduzir a mensagem corretamente.

Os Internautas opinaram que a construção, supostamente escrita usando linguagem neutra, não consta no dicionário: "Poderias traduzir o que seria ÚLTIMES ENTRADES? Não achei essas palavras no 'primo Aurélio'", ironizou a usuária Carmen Luciene.

No entanto, "últimes entrades" é a tradução em catalão para "últimas entradas". O show, que tem ingressos quase esgotados, acontecerá em Barcelona, cidade pertencente à região da Catalunha, na Espanha, que tem língua própria e grupos separatistas que protestam pela independência.