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Treta

Djavan é criticado por usar linguagem neutra em texto de divulgação de show escrito em catalão

Anúncio de show que acontece em 3 de julho utiliza idioma falado em Barcelona
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 12:39

O cantor Djavan durante apresentação na casa de show Qualistage, na cidade do Rio de Janeiro, RJ
O cantor Djavan durante apresentação na casa de show Qualistage, na cidade do Rio de Janeiro, RJ Crédito: Futura Press/Folhapress
Djavan recebeu comentários negativos em sua página do Instagram ao divulgar show em Barcelona nesta quarta-feira (28): "últimes entrades!". Na verdade, os haters cometeram erro ao não traduzir a mensagem corretamente.
Os Internautas opinaram que a construção, supostamente escrita usando linguagem neutra, não consta no dicionário: "Poderias traduzir o que seria ÚLTIMES ENTRADES? Não achei essas palavras no 'primo Aurélio'", ironizou a usuária Carmen Luciene.
No entanto, "últimes entrades" é a tradução em catalão para "últimas entradas". O show, que tem ingressos quase esgotados, acontecerá em Barcelona, cidade pertencente à região da Catalunha, na Espanha, que tem língua própria e grupos separatistas que protestam pela independência.
O humorista Antônio Tabet brincou com a situação no twitter: "se o dia não tá fácil pra você, imagina pro Djavan, que está sendo criticado por "usar linguagem neutra" na divulgação do show que fará na Espanha só que, na verdade, o post está escrito em catalão".

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