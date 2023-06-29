Equipe de Anitta responde alunos do ES que escreveram TCC sobre a cantora: "Orgulhosos"

Ryan Cassiano e Anna Clara da Paixão se inspiraram na cantora Anitta para construção do TCC Crédito: Reprodução/Twitter/@ryancassiano

Ter o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da graduação aprovado já é uma grande emoção. Agora, imagina escrever sobre uma artista que você é fã, ganhar nota máxima e ainda receber o feedback da equipe dela? Foi o que aconteceu com Ryan Cassiano e Anna Clara da Paixão, dois alunos de Publicidade e Propaganda da Faesa, em Vitória, que viralizaram no Twitter com uma monografia sobre a poderosa Anitta.

Com o trabalho "De Anitta para 'Anira': A construção de marca internacionalmente", o carioca e a capixaba acabaram virando um dos assuntos mais falados nas redes sociais, na terça-feira (27), com uma publicação para agradecer a aprovação. A postagem repercutiu tanto que chamou a atenção da malandra — que retuitou a postagem — e da sua equipe. "Parabéns, meu amor. Estamos orgulhosos", escreveu o perfil QG da Anitta.

Parabéns meu amor, estamos orgulhosos pic.twitter.com/bH4hFSBcAo — QG da Anitta (@QGdaAnitta) June 28, 2023

UM BEIJO DA ANITTA

Com o trabalho intitulado "De Anitta para 'Anira': A construção de marca internacionalmente", Ryan Cassiano e Anna Clara da Paixão conquistaram a banca e diversos internautas, entre admiradores da cantora e a própria equipe dela. Sobre a escolha do tema, Ryan explicou que ele e a dupla quiseram unir o útil ao agradável: a paixão pela cultura pop e a vontade de falar sobre branding, termo que define a construção de marcas na publicidade.

"A nossa ideia era analisar as estratégias de comunicação e marketing dos projetos que Anitta realiza nesse processo de conquista de um novo público e novos mercados. Então, analisamos sua carreira até 2022 sob a ótica de conceitos clássicos da publicidade/marketing, o composto de marketing (4 p's)", contou Ryan ao HZ.

A admiração dos dois por Anitta foi um incentivo à mais para o desenvolvimento do projeto. Ao HZ, Ryan afirmou que já era fã da artista desde o começo da carreira dela, em 2011. Na época, a cantora ainda era "MC" e fazia parte do grupo "Furacão 2000". Em 2013, quando ela se tornou oficialmente a "poderosa" Anitta, Anna Clara começou a acompanhá-la por causa do clipe de "Meiga e Abusada".

Essa afinidade fez com que os dois se tornassem amigos e se aproximassem para a construção do trabalho final da graduação. O olhar de fã, porém, não "atrapalhou" a análise da carreira da cantora, apenas fez com que eles admirassem mais o sucesso dela.

"Como fã, eu acredito muito no potencial que ela tem, acho tudo muito bem pensado. Na ótica de profissional, algumas coisas acredito que poderiam ter sido diferentes ou com outra abordagem de comunicação, mas tudo contribuiu para a carreira dela ser estável como é", explicou Ryan.

"O que mais me impressiona nela é a forma como ela se comunica e como ela usa o marketing para se promover, para criar proximidade com público e até como usou pra chegar no mercado internacional, que foi o propósito do trabalho. Ela, com certeza, é minha inspiração de marketing", completou Anna Clara.

Sobre a aprovação, os dois disseram que custou a cair a ficha de que estavam aprovados na faculdade de Publicidade e Propaganda com um TCC que trata da ídola. "Fiquei sem muita reação, tentando assimilar tudo", disse o carioca. "É sensacional, sempre quis fazer sobre ela e as pessoas sempre achavam meio “passado”, um tema comum, mas sempre quis fazer. Por isso, resolvemos fazer sobre um tema atual sobre ela, sobre sua carreira internacional. Aconteceu tudo do jeitinho que a gente sempre quis", finalizou Anna Clara.

À equipe de HZ, Ryan Cassiano contou ainda que decidiu compartilhar os registros pós defesa da monografia como forma de celebrar o encerramento de um ciclo. As fotos do jovem de 22 anos ao lado da banca e da dupla, conquistaram mais de 9 mil curtidas e 700 retuites, até a manhã desta quinta-feira (29), o que deixou os dois surpresos.

"Eu tenho alguns outros fãs na minha rede, imaginei que daria algo como 5 retuites e umas 30 curtidas, jamais imaginaria que daria nisso tudo", disse Ryan.

REPERCUSSÃO

No quesito seguidores, o jovem diz que não se atentou mas que chegou a conquistar o "follow" de 250 internautas na rede social. Anna Clara, por sua vez, disse que alguns fãs da cantora ficaram tão interessados que ela resolveu disponibilizar o trabalho online, através de uma pasta no Google Drive.

Ryan e Anna Clara ainda compartilharam que a inspiração no trabalho da funkeira não foi somente para abordagem do trabalho, mas também para agradecer à banca. Vestidos com uma blusa com o rosto da cantora, os dois agradeceram a contribuição da orientadora e dos demais professores com um press kit.