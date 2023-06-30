Polícia tem provas para prender mulher que acusou Jonathan Majors de agressão, diz jornal

Ator Jonathan Majors responde a acusações de agressão e assédio na Suprema Corte do Estado de Nova York, no dia 20 de junho de 2023 Crédito: Reuters/Folhapress

A Polícia de Nova York concluiu que a mulher que acusou o ator Jonathan Majors de agressão na verdade o atacou e há evidências suficientes para justificar sua prisão, de acordo com três fontes familiarizadas com o caso. A informação foi publicada pelo New York Times.

Anteriormente, Grace Jabbari, que havia afirmado à polícia que Majors a agrediu durante uma viagem de táxi até sua residência em Manhattan, teve seu relato modificado posteriormente, retirando a acusação de que o ator a teria agarrado no pescoço. O advogado de Majors alega que as acusações são falsas e afirma que Jabbari foi quem agrediu seu cliente, além de ter supostamente roubado pertences pessoais dele.

Na semana passada, a polícia emitiu um "I-card" para Jabbari, que indica haver fundamentos para sua prisão. Embora não se trate de um mandado de prisão, tal medida alerta os policiais sobre a possibilidade de deter Jabbari. O advogado dela argumenta que não há motivos para prendê-la e que não existem provas confiáveis que sustentem uma opinião divergente por parte das autoridades. O porta-voz da polícia informou que a investigação está em curso e nenhuma outra prisão foi realizada até o momento.