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Reviravolta

Polícia tem provas para prender mulher que acusou Jonathan Majors de agressão, diz jornal

Julgamento do ator está marcado para agosto e o caso segue em investigação
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Junho de 2023 às 10:15

Ator Jonathan Majors responde a acusações de agressão e assédio na Suprema Corte do Estado de Nova York, no dia 20 de junho de 2023
Ator Jonathan Majors responde a acusações de agressão e assédio na Suprema Corte do Estado de Nova York, no dia 20 de junho de 2023 Crédito: Reuters/Folhapress
A Polícia de Nova York concluiu que a mulher que acusou o ator Jonathan Majors de agressão na verdade o atacou e há evidências suficientes para justificar sua prisão, de acordo com três fontes familiarizadas com o caso. A informação foi publicada pelo New York Times.
Anteriormente, Grace Jabbari, que havia afirmado à polícia que Majors a agrediu durante uma viagem de táxi até sua residência em Manhattan, teve seu relato modificado posteriormente, retirando a acusação de que o ator a teria agarrado no pescoço. O advogado de Majors alega que as acusações são falsas e afirma que Jabbari foi quem agrediu seu cliente, além de ter supostamente roubado pertences pessoais dele.
Na semana passada, a polícia emitiu um "I-card" para Jabbari, que indica haver fundamentos para sua prisão. Embora não se trate de um mandado de prisão, tal medida alerta os policiais sobre a possibilidade de deter Jabbari. O advogado dela argumenta que não há motivos para prendê-la e que não existem provas confiáveis que sustentem uma opinião divergente por parte das autoridades. O porta-voz da polícia informou que a investigação está em curso e nenhuma outra prisão foi realizada até o momento.
Jonathan Majors tem papéis de destaque em filmes da Marvel, como em "Creed III" e "Homem-Formiga" e o julgamento dele está previsto para ocorrer em agosto, e ainda não está claro como uma eventual prisão de Jabbari poderá influenciar o desfecho do caso. Os promotores afirmam que a investigação e o processo contra Majors continuam em andamento, e não comentam publicamente sobre o assunto.

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