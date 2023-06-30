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Indignada

Isis Valverde defende mãe após críticas por namorado mais jovem

Atriz relembra também ter sofrido com etarismo desde os 30 anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Junho de 2023 às 10:23

Isis Valverde celebra dia das mães ao lado da mãe, Rosalba Nable:
Isis Valverde celebra dia das mães ao lado da mãe, Rosalba Nable: "Te amo todos os dias" Crédito: Reprodução/Instagram/@isisvalverde
Isis Valverde mostrou-se indignada nesta quinta-feira (29) com os comentários negativos dirigidos à sua mãe, Rosalba Nable, 57, que iniciou um romance com um rapaz 24 anos mais jovem. Após o término do relacionamento na última terça-feira (27), a pedagoga já havia desabafado sobre a discriminação devido à idade, o chamado etarismo.
No vídeo publicado no Instagram, a atriz mencionou que os comentários relacionados à idade se tornaram frequentes na vida de sua mãe: "a idade dela, as roupas dela, as escolhas dela". Isis também revelou que não compreendia a situação até passar por algo semelhante: "eu me senti empurrada, pressionada quando completei 30 anos".
Ela, então, elogiou Rosalba e afirmou que a mãe tem total liberdade para fazer escolhas, independentemente da idade: "minha mãe está prestes a completar 60 anos, é uma mulher completamente livre, autossuficiente e independente. Uma mulher incrível, solteira, que decidiu ter um namorado, e esse namorado foi colocado na posição de um bebê, não de um homem, como se fosse um filho e não um namorado".
Rosalba também expressou sua frustração nas redes sociais em relação à pressão imposta às mulheres maduras: "após tantas batalhas, pronta para ser simplesmente feliz, você, mulher, se depara com uma cobrança: não pode envelhecer. Os anos têm que, obrigatoriamente, te transformar em alguém diferente".

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