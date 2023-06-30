Infecção

Madonna estaria vomitando sem parar e sem sair da cama, segundo portal

Cantora teria demorado para pedir ajuda médica com medo de prejudicar a turnê, o que teria permitido que infecção piorasse
Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Junho de 2023 às 11:25

Cantora Madonna discursa após receber o prêmio Advocate for Change durante o 30º GLAAD awards, em maio de 2019 Crédito: Reuters/Folhapress
Pode ser cedo para se tranquilizar quanto a Madonna. De acordo com o portal americano TMZ, a cantora, que recentemente recebeu alta após ficar hospitalizada com uma infecção grave, ainda está de cama e, segundo pessoas do seu entorno, fora de condições de iniciar sua turnê mundial.
O portal disse que a cantora está vomitando sem parar desde que deixou o hospital e não consegue sair da cama.
Madonna teria protestado contra a ideia de ir ao hospital. Foi parar lá depois que desmaiou, no último sábado, e, desde então, está vomitando incessantemente. A fonte do TMZ afirma ter estado com a cantora quando ela perdeu os sentidos.
A cantora teria hesitado em buscar ajuda médica e sofrido em silêncio com febre durante um mês por medo de colocar sua turnê em risco. A demora permitiu que o caso agravasse.

Veja Também

SBT anuncia volta do 'Bom Dia & Cia' durante o mês de julho

Naomi Campbell anuncia nascimento de seu segundo filho aos 53 anos

Isis Valverde defende mãe após críticas por namorado mais jovem

Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

