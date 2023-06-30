Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Decepção

João Guilherme se pronuncia após polêmica com cropped

Ator critica envolvimento de Nego Di e Rafael Cardoso: 'me causa uma indignação gigante'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Junho de 2023 às 11:49

João Guilherme se pronuncia após polêmica com cropped
João Guilherme se pronuncia após polêmica com cropped Crédito: Reprodução/Instagram/@joaoguilherme
João Guilherme utilizou suas redes sociais nesta quinta-feira (29) para se pronunciar sobre a controvérsia gerada em torno do look com cropped que ele usou. O ator expressou sua decepção com as críticas feitas pelo ex-BBB Nego Di e pelo ator Rafael Cardoso.
Em vídeo, Nego Di criticou as escolhas de roupa de João Guilherme: "precisa de toda essa alegoria, toda essa perfumaria para dar o rabo? É isso que o cara busca quando gosta desse tipo de roupa". Já Rafael Cardoso repostou o vídeo com o comentário "tô contigo!".
Em resposta, o ator expressou sua revolta com os comentários preconceituosos: "me causa uma indignação gigante que duas pessoas públicas usem seu alcance para espalhar ódio e preconceito". "O vídeo do 'comediante' é discriminação fantasiada de piada, e é importante que isso fique claro", completou.
Mais cedo, Igor Rickli também se envolveu na discussão ao discordar de Rafael Cardoso e Nego Di. "Para os 'machões' que acham que somos só 'cachorras loucas pra dar' um prato cheio pro seu deleite. Minha roupa não me define". Ele evidenciou que as falas soaram ofensivas e que deveriam ser configuradas como crime de homofobia.

Veja Também

Madonna estaria vomitando sem parar e sem sair da cama, segundo portal

SBT anuncia volta do 'Bom Dia & Cia' durante o mês de julho

Naomi Campbell anuncia nascimento de seu segundo filho aos 53 anos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Imigrantes são presos nos EUA, mas é a decência que sai algemada
Geórgia Mendonça, Thais Medeiros e Karen Moro
The Store e Geórgia Mendonça lançam collab de moda e arte em Vitória
Imagem de destaque
Tribunal do ES vai interrogar juízes em ação penal por venda de sentença

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados