João Guilherme se pronuncia após polêmica com cropped Crédito: Reprodução/Instagram/@joaoguilherme

João Guilherme utilizou suas redes sociais nesta quinta-feira (29) para se pronunciar sobre a controvérsia gerada em torno do look com cropped que ele usou. O ator expressou sua decepção com as críticas feitas pelo ex-BBB Nego Di e pelo ator Rafael Cardoso.

Em vídeo, Nego Di criticou as escolhas de roupa de João Guilherme: "precisa de toda essa alegoria, toda essa perfumaria para dar o rabo? É isso que o cara busca quando gosta desse tipo de roupa". Já Rafael Cardoso repostou o vídeo com o comentário "tô contigo!".

Em resposta, o ator expressou sua revolta com os comentários preconceituosos: "me causa uma indignação gigante que duas pessoas públicas usem seu alcance para espalhar ódio e preconceito". "O vídeo do 'comediante' é discriminação fantasiada de piada, e é importante que isso fique claro", completou.