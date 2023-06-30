Manoel Soares deixa a Globo após polêmicas com Patrícia Poeta no Encontro

Manoel Soares não é mais funcionário do Grupo Globo. O apresentador deixou a emissora nesta sexta-feira (30) e não irá mais comandar os programas Encontro com Patrícia Poeta, da Globo, e Papo de Segunda, no GNT. A emissora enviou uma nota informando o afastamento de Soares da empresa.
O apresentador estava na emissora desde o início dos anos 2000. Ele era contratado da pela RBS TV, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul. Em 2017, foi convidado para integrar a equipe de reportagem do Encontro com Fátima Bernardes e mudou-se para Rio. Desde que Patrícia Poeta assumiu a atração, começaram os rumores de que a dupla não se dava bem.
Abaixo, confira o comunicado:
"O apresentador Manoel Soares, dos programas 'Encontro com Patrícia Poeta' da TV Globo e do 'Papo de Segunda' do GNT, deixou a Globo nesta sexta-feira. Como a apresentadora Patrícia Poeta entra de férias na segunda-feira, até a sua volta o programa das manhãs da TV Globo será comandado por Tati Machado e Valeria Almeida, que já fazem parte do time da atração. No dia 17 de julho, Patrícia Poeta retomará a apresentação do 'Encontro', que, depois de um ano no ar com o formato atual, trará novidades. Já o programa 'Papo de Segunda' do GNT passará a ser liderado, a partir da semana que vem, por João Vicente de Castro."