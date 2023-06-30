Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polêmica

Manoel Soares deixa a Globo após polêmicas com Patrícia Poeta no Encontro

Apresentador também deixa o comando do Papo de Segunda, no canal pago GNT. Saída foi anunciada por meio de comunicado oficial da emissora carioca
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Junho de 2023 às 14:39

Manoel Soares foi novamente interrompido por Patrícia Poeta no programa
Rede Globo anunciou, em comunicado, a saída de Manoel Soares da emissora Crédito: Reprodução/Rede Globo
Manoel Soares não é mais funcionário do Grupo Globo. O apresentador deixou a emissora nesta sexta-feira (30) e não irá mais comandar os programas Encontro com Patrícia Poeta, da Globo, e Papo de Segunda, no GNT. A emissora enviou uma nota informando o afastamento de Soares da empresa.
O apresentador estava na emissora desde o início dos anos 2000. Ele era contratado da pela RBS TV, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul. Em 2017, foi convidado para integrar a equipe de reportagem do Encontro com Fátima Bernardes e mudou-se para Rio. Desde que Patrícia Poeta assumiu a atração, começaram os rumores de que a dupla não se dava bem.
Abaixo, confira o comunicado:
"O apresentador Manoel Soares, dos programas 'Encontro com Patrícia Poeta' da TV Globo e do 'Papo de Segunda' do GNT, deixou a Globo nesta sexta-feira. Como a apresentadora Patrícia Poeta entra de férias na segunda-feira, até a sua volta o programa das manhãs da TV Globo será comandado por Tati Machado e Valeria Almeida, que já fazem parte do time da atração. No dia 17 de julho, Patrícia Poeta retomará a apresentação do 'Encontro', que, depois de um ano no ar com o formato atual, trará novidades. Já o programa 'Papo de Segunda' do GNT passará a ser liderado, a partir da semana que vem, por João Vicente de Castro."

Veja Também

Manoel Soares relata ataques a filhos e web reage ao comportamento de Patrícia Poeta

Internet critica Patrícia Poeta por interromper Manoel Soares no "Encontro"

Globo nega crise no Encontro e banca Manoel Soares: 'Sem alterações'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Rede Globo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados