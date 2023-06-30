Manoel Soares deixa a Globo após polêmicas com Patrícia Poeta no Encontro

Rede Globo anunciou, em comunicado, a saída de Manoel Soares da emissora Crédito: Reprodução/Rede Globo

Manoel Soares não é mais funcionário do Grupo Globo. O apresentador deixou a emissora nesta sexta-feira (30) e não irá mais comandar os programas Encontro com Patrícia Poeta, da Globo, e Papo de Segunda, no GNT. A emissora enviou uma nota informando o afastamento de Soares da empresa.

O apresentador estava na emissora desde o início dos anos 2000. Ele era contratado da pela RBS TV, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul. Em 2017, foi convidado para integrar a equipe de reportagem do Encontro com Fátima Bernardes e mudou-se para Rio. Desde que Patrícia Poeta assumiu a atração, começaram os rumores de que a dupla não se dava bem.

Abaixo, confira o comunicado: