Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Justiça

Advogado de filhas de Gugu pede a suposto novo filho que acelere exame de DNA

Advogado do empresário Ricardo Rocha, no entanto, respondeu que prefere esperar a citação de toda a família do apresentador
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Julho de 2023 às 10:06

O advogado Nelson Wilians, que representa Rose Miriam Di Matteo, a mãe dos filhos de Gugu Liberato, na ação em que ela pede reconhecimento de união estável com o apresentador, procurou os representantes o empresário Ricardo Rocha, que alega também ser filho do apresentador.
Suposto filho de Gugu Liberato concedeu entrevista ao Domingo Espetacular, no último domingo (25/06)
Suposto filho de Gugu Liberato pede uma parte da fortuna deixada pelo apresentador Crédito: Reprodução de Vídeo/YouTube/Domingo Espetacular
O representante de Rose reafirmou aos advogados de Rocha que Marina e Sofia, as filhas gêmeas de Gugu, estão dispostas a se submeter imediatamente a exame de DNA para saber se o empresário é mesmo irmão delas.
Wilians disse aos advogados do suposto filho que pretende resolver a questão sem delongas, e sem a necessidade de maiores discussões na área jurídica, já que o resultado de um exame de DNA é incontestável.
Os representantes do empresário, no entanto, demonstraram não ter pressa. E estão decididos a aguardar que todos os interessados na questão - como João Augusto, o primogênito de Gugu - sejam antes citados para tomar conhecimento formal da ação movida por ele. A informação foi confirmada à coluna Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, pelo suposto novo filho de Gugu.

RELAÇÃO

Ricardo Rocha afirma que sua mãe conheceu Gugu em 1973, em uma padaria do bairro de Perdizes. Os dois tiveram um rápido relacionamento, e ela ficou grávida. Nunca, porém, procurou o apresentador para que ele reconhecesse a criança.
O tempo passou e agora, aos 48 anos, Ricardo Rocha decidiu buscar o reconhecimento. Ele pede o exame de DNA e a reserva do quinhão que lhe caberia na herança bilionária de Gugu.

Veja Também

Amigo de Gugu revela bastidores da relação do apresentador e de Rose Miriam

Entenda briga da família de Gugu Liberato na Justiça pela herança do apresentador

Filhas de Gugu dizem que suposto novo filho seria fruto de relação aos 14 anos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Gugu Liberato
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Investigação da polícia concluiu que houve negligência médica em parto de jovem em Colatina
Samba Júnior reuniu o público na nova Orla de São Pedro
Grupo de pagode capixaba lota orla de São Pedro em gravação de audiovisual
Imagem de destaque
Intestino preso e varizes: qual a relação e como aliviar os sintomas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados