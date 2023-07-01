Advogado de filhas de Gugu pede a suposto novo filho que acelere exame de DNA

O advogado Nelson Wilians, que representa Rose Miriam Di Matteo, a mãe dos filhos de Gugu Liberato, na ação em que ela pede reconhecimento de união estável com o apresentador, procurou os representantes o empresário Ricardo Rocha, que alega também ser filho do apresentador.

Suposto filho de Gugu Liberato pede uma parte da fortuna deixada pelo apresentador Crédito: Reprodução de Vídeo/YouTube/Domingo Espetacular

O representante de Rose reafirmou aos advogados de Rocha que Marina e Sofia, as filhas gêmeas de Gugu, estão dispostas a se submeter imediatamente a exame de DNA para saber se o empresário é mesmo irmão delas.

Wilians disse aos advogados do suposto filho que pretende resolver a questão sem delongas, e sem a necessidade de maiores discussões na área jurídica, já que o resultado de um exame de DNA é incontestável.

Os representantes do empresário, no entanto, demonstraram não ter pressa. E estão decididos a aguardar que todos os interessados na questão - como João Augusto, o primogênito de Gugu - sejam antes citados para tomar conhecimento formal da ação movida por ele. A informação foi confirmada à coluna Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, pelo suposto novo filho de Gugu.

RELAÇÃO

Ricardo Rocha afirma que sua mãe conheceu Gugu em 1973, em uma padaria do bairro de Perdizes. Os dois tiveram um rápido relacionamento, e ela ficou grávida. Nunca, porém, procurou o apresentador para que ele reconhecesse a criança.