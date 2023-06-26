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Herança

Filhas de Gugu dizem que suposto novo filho seria fruto de relação aos 14 anos

Empresário de 48 anos afirma ser primogênito do apresentador e tenta entrar na disputa por herança estimada em R$ 1 bilhão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Junho de 2023 às 10:42

Filhas de Gugu chegam ao Brasil para audiência no processo de herança movido pela mãe
Filhas de Gugu chegam ao Brasil para audiência no processo de herança movido pela mãe Crédito: Instagram/@rosemiriamoficial
Nesta semana, um novo capítulo surgiu na disputa pela herança de Gugu Liberato, morto há quatro anos. O empresário Ricardo Rocha, de 48 anos, afirmou ser filho do apresentador.
Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, neste domingo, as filhas do apresentador, Marina e Sofia Liberato, disseram achar improvável que Rocha seja filho de Gugu.
"Eu acho um pouco absurdo, porque esse cara é um pouco mais velho e meu pai teria 14 anos se isso realmente aconteceu", disse Marina. "Acho um pouco difícil, né", completou.
Rocha solicitou que os supostos parentes se submetam a exame de DNA e defende que o corpo de Gugu seja exumado para que o teste seja realizado.
A herança do apresentador é estimada em R$ 1 bilhão. Segundo seu testamento, seus três filhos João Augusto, Marina e Sofia têm acesso a 75% dos bens deixados por ele, divididos de forma igualitária. Caso o suposto quarto filho tenha o parentesco comprovado, ele entra nessa divisão.
Mas, caso seja comprovada uma união estável do apresentador com Rose Miriam, a mãe dos três filhos de Gugu, ou com Thiago Salvático, chef que afirma ter tido um relacionamento com Gugu, estes recebem metade da fortuna.
Salvático, que mora na Europa, enviou um vídeo ao Fantástico com uma mensagem direcionada a Rose. "Eu sinceramente peço encarecidamente que pare dez minutos e repense. Fui eu que vivi vários altos e baixos, foi comigo que ele passou o aniversário de 60 anos."
Marina e Sofia estão ao lado da mãe nessa briga. "É bem difícil lidar com tudo isso, mas acho que o mais importante é ficarmos unidos", disse Sofia.

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