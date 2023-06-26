Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • 'Me arrependo de não ter o procurado em vida', diz suposto filho de Gugu Liberato
Outro filho

'Me arrependo de não ter o procurado em vida', diz suposto filho de Gugu Liberato

Ricardo Rocha afirma que está ansioso pelo exame de DNA para comprovar a paternidade do apresentador
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Junho de 2023 às 09:52

Suposto filho de Gugu Liberato concedeu entrevista ao Domingo Espetacular, no último domingo (25/06)
Suposto filho de Gugu Liberato concedeu entrevista ao Domingo Espetacular, no último domingo (25/06) Crédito: Reprodução de Vídeo/YouTube/Domingo Espetacular
O empresário Ricardo Rocha, 48, suposto quarto filho de Gugu Liberato, ( 1959-2019), se arrepende de não ter procurado o apresentador em vida. Em entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, ele reconheceu que deveria ter se apresentado ao homem que sua mãe revelou ser seu pai aos 10 anos de idade. "A princípio não acreditei, mas ela nunca teve dúvida de que ele era o meu pai. A minha mãe nunca quis ou pensou procurá-lo, mas sempre me cobrou por não ter feito isso", confessou.
Ricardo reconheceu que teve medo da exposição e só madureceu a ideia de procurar Gugu, em 2017. Faltou coragem, mas a morte trágica do apresentador em Miami dois anos depois foi o gatilho que lhe faltava. "Quero ter o sobrenome Liberato na minha certidão. Não tenho como negar que não penso no dinheiro da herança. Se o DNA comprovar, tenho direito a uma parte, assim como os outros filhos", pontuou Ricardo.
Ansioso pelo exame que pode comprovar se Gugu é ou não o seu pai, o empresário disse ter ficado feliz com a disposição de Marina e Sofia Liberato em fazerem o DNA. "Gostei que elas toparam, mas se for preciso eu vou até o fim. Peço a exumação. O meu pai é Augusto Liberato. Sinto isso."
Sobre os comentários de que ele seria um aproveitador, Ricardo rebateu. "Não ligo. Eu quero acabar com essa dúvida que me atormenta há desde que minha mãe contou a história. Ela nunca disse que ele foi namorado. Ela contou que teve relação com ele duas vezes."

Veja Também

Suposta amante de Neymar desabafa e diz que conheceu caras mais 'legais' no quarto

Preta Gil, em tratamento contra câncer, diz como palco a ajuda no processo de cura

Jennifer Lopez afirma ter expulsado marido de set antes de filmar cena de sexo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados