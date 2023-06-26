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Em 2010

Jennifer Lopez afirma ter expulsado marido de set antes de filmar cena de sexo

A estrela revelou que teve pena de Marc Anthony, que era seu companheiro na época, e o botou para fora da gravação para não tortura-lo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Junho de 2023 às 09:21

Jennifer Lopez
Jennifer Lopez Crédito: Reuters/Folhapress
Casada com Ben Affleck desde o início do ano passado, Jennifer Lopez relembrou um episódio que ocorreu há 13 anos com seu ex-marido Marc Anthony, na época em que estava filmando "Plano B" (2010). A atriz revelou que, antes de gravar uma cena de intimidade com Alex O'Loughlin na mesa da cozinha, pediu para que o pai de seus filhos gêmeos, Emme Maribel e Maximillian David Muñiz, deixasse o set.
"Não queria torturar o pobre rapaz", disse ela em entrevista ao site norte-americano Animated Times. A também cantora continuou explicando o motivo de ter exigido gravar longe do então companheiro. "Ele não deveria estar olhando quando estou seduzindo outro homem na mesa da cozinha."
Lopez comentou que não se sente confortável em fazer cenas mais picantes. "Pessoalmente, não gosto nada de fazer cenas de amor, porque elas me deixam desconfortável."
No filme "Plano B", Jennifer interpreta uma mulher que, cansada de esperar por alguém, decide realizar sozinha seu sonho de ser mãe. A personagem usa de inseminação artificial para engravidar de gêmeos, mas logo em seguida encontra o amor de sua vida (O'Loughlin).

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