Climão

Anitta critica nova temporada de 'Black Mirror' e Netflix ironiza comentário

Produção do streaming ganhou cinco episódios neste mês, após hiato de quatro anos, sobre temas como inteligência artificial
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Junho de 2023 às 09:05

Anitta é confirmada no elenco da 7ª temporada de 'Elite' da Netflix
Anitta é confirmada no elenco da 7ª temporada de 'Elite' da Netflix Crédito: Twitter/@NetflixBrasil
A cantora Anitta foi às redes sociais para criticar os novos episódios da série "Black Mirror", lançados neste mês na Netflix.
"Alguém mais não entendeu nada do por que a série não é mais o que era? Parece até outra série", escreveu ela na publicação deste domingo (25). "Não é mais sobre tecnologia, agora é 'thriller' aleatório, os diálogos mal feitos, as histórias bobas sem propósito... que doideira."
Em resposta, o streaming ironizou o comentário da cantora e publicou, também no Twitter: "Mudou porque 'Black Mirror' agora tá focado na carreira internacional".
Os cinco novos capítulos disponíveis na plataforma abordam temas como inteligência artificial e "deepfakes". "O único episódio que segue o estilo da série é o primeiro... o resto vai só ladeira abaixo", acrescentou a cantora.
Anitta lançou nesta semana o clipe de "Funk Rave". Ela ainda fará uma ponta na próxima temporada de "Elite", outra série da Netflix.

Veja Também

Taylor Swift pede que os fãs sejam gentis após voltar a cantar "Dear John" nos shows

"Mulheres de Areia" ganha edição especial na tela da Globo

Crônica: as divas e seu potencial poder hipnotizador

Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

