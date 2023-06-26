Anitta critica nova temporada de 'Black Mirror' e Netflix ironiza comentário

A cantora Anitta foi às redes sociais para criticar os novos episódios da série "Black Mirror", lançados neste mês na Netflix.
"Alguém mais não entendeu nada do por que a série não é mais o que era? Parece até outra série", escreveu ela na publicação deste domingo (25). "Não é mais sobre tecnologia, agora é 'thriller' aleatório, os diálogos mal feitos, as histórias bobas sem propósito... que doideira."
Em resposta, o streaming ironizou o comentário da cantora e publicou, também no Twitter: "Mudou porque 'Black Mirror' agora tá focado na carreira internacional".
Os cinco novos capítulos disponíveis na plataforma abordam temas como inteligência artificial e "deepfakes". "O único episódio que segue o estilo da série é o primeiro... o resto vai só ladeira abaixo", acrescentou a cantora.
Anitta lançou nesta semana o clipe de "Funk Rave". Ela ainda fará uma ponta na próxima temporada de "Elite", outra série da Netflix.