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  • Mauricio de Sousa quer personagem gay na "Turma da Mônica", mas diz temer represálias
Quadrinhos

Mauricio de Sousa quer personagem gay na "Turma da Mônica", mas diz temer represálias

Cartunista afirma que estuda a melhor maneira de colocar mais diversidade em seus quadrinhos e lamenta que "parte da sociedade talvez reaja de maneira agressiva"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Julho de 2023 às 11:04

Mauricio de Sousa
Mauricio de Sousa que investir ainda mais na diversidade no universo da "Turma da Mônica" Crédito: Reprodução
Se dependesse da vontade de Mauricio de Sousa, 87, já existiria um personagem LGBTQIA+ nos quadrinhos da Turma da Mônica. É o que afirma, em entrevista à Folha de S Paulo, o cartunista, que, no entanto, prefere a cautela antes de dar esse passo, pois "parte da sociedade talvez reaja de maneira agressiva".
O criador do grupo de amigos do bairro do Limoeiro diz que procura seguir os avanços e os comportamentos do mundo em que vivemos para nortear seu trabalho. Em suas historinhas, com mais de seis décadas de existência, a inclusão já está presente em personagens cegos, surdos, negros e cadeirantes, por exemplo.
Ele evita, porém, definir um prazo para a inclusão de um personagem gay. "Não sei quando, mas vai haver. Estamos estudando o caso, as consequências. É natural que tenhamos", avalia. "Estou aprendendo com o Mauro [Sousa, filho, assumidamente gay] até onde podemos ir para não haver represálias", reforça.
Segundo Mauro, que inspirou o personagem Nimbus e hoje trabalha como diretor da Mauricio de Sousa Produções, as conversas a respeito do assunto acontecem diariamente na empresa. Ele lembra da graphic novel "Tina Respeito", que conta com uma personagem lésbica, e garante que "tudo é possível" nos próximos anos.
"É uma preocupação de todos. Entendemos que isso é importante para termos nos projetos e o universo LGBT+ não está fora, assim como nenhum grupo minoritário. Estamos constantemente falando disso, apesar dos comentários que aparecem —de tudo o que é tipo", diz.

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