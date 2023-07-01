Mauricio de Sousa quer personagem gay na "Turma da Mônica", mas diz temer represálias

Mauricio de Sousa que investir ainda mais na diversidade no universo da "Turma da Mônica" Crédito: Reprodução

Se dependesse da vontade de Mauricio de Sousa, 87, já existiria um personagem LGBTQIA+ nos quadrinhos da Turma da Mônica. É o que afirma, em entrevista à Folha de S Paulo, o cartunista, que, no entanto, prefere a cautela antes de dar esse passo, pois "parte da sociedade talvez reaja de maneira agressiva".

O criador do grupo de amigos do bairro do Limoeiro diz que procura seguir os avanços e os comportamentos do mundo em que vivemos para nortear seu trabalho. Em suas historinhas, com mais de seis décadas de existência, a inclusão já está presente em personagens cegos, surdos, negros e cadeirantes, por exemplo.

Ele evita, porém, definir um prazo para a inclusão de um personagem gay. "Não sei quando, mas vai haver. Estamos estudando o caso, as consequências. É natural que tenhamos", avalia. "Estou aprendendo com o Mauro [Sousa, filho, assumidamente gay] até onde podemos ir para não haver represálias", reforça.

Segundo Mauro, que inspirou o personagem Nimbus e hoje trabalha como diretor da Mauricio de Sousa Produções, as conversas a respeito do assunto acontecem diariamente na empresa. Ele lembra da graphic novel "Tina Respeito", que conta com uma personagem lésbica, e garante que "tudo é possível" nos próximos anos.