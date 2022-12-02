Mundo Geek

Mauricio de Sousa e homenagem a Stan Lee são destaques do segundo dia da CCXP22

Além disso, o principal palco do evento vai exibir o jogo Brasil x Camarões, que se enfrentam na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 02 de Dezembro de 2022 às 13:17

Retrato de Mauricio de Sousa, criador da 'Turma da Mônica', com pelúcia do personagem Horácio
Retrato de Mauricio de Sousa, criador da 'Turma da Mônica', com pelúcia do personagem Horácio Crédito: Eduardo Knapp/Folhapress
Depois de um começo com homenagem a Fernando Meirelles, celebração aos 20 anos de Cidade de Deus e anúncios de lançamentos da Disney, a CCXP segue com mais alguns painéis imperdíveis.
O dia começa com anúncios da Mauricio de Sousa Produções, às 11h30. Filmes, séries, HQs estão no horizonte da marca, que fará o painel Loucos pela MSP, no palco Thunder. Estarão presentes o pai da Turma da Mônica, Mauricio de Sousa, além de Sidney Gusman, Mônica Sousa e Marcos Saraiva.
O palco principal recebe, em seguida, um painel sobre Permlimps, novo projeto de Alê Abreu (O Menino e o Mundo), que será exibido com exclusividade na CCXP. Na ocasião estarão Alê Abreu, Giulia Benite, Lorenzo Tarantelli, Laís Bodanzky, André Hosoi para um bate-papo.
Em seguida é a vez de celebrar o grande criador Stan Lee. Se estivesse vivo, o pai da era moderna dos quadrinhos completaria 100 anos em dezembro deste ano. Homenageado no pôster da CCXP22, ele também será celebrado no palco principal do evento, às 14h45
Após a homenagem, às 15h30, entra em campo o Globoplay e a SporTV, pouco antes do jogo da seleção brasileira contra o time de Camarões, quase como um aquecimento para a partida, que será exibida no Palco Thunder.
Depois do futebol, é a vez do painel do Jovem Nerd com o Spotify, juntos celebrando o momento especial para podcasts.
A noite do Palco Thunder se encerra com a presença de Tenoch Huerta, que interpreta Namor no filme Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, marcando a primeira vez que a CCXP traz um convidado estrelando um filme em cartaz. Antes de entrar para a Marvel, ele já era conhecido por seu papel na aclamada série Narcos: México, da Netflix. Tenoch vem para CCXP22 para falar um pouco sobre sua carreira e como foi a experiência de participar de um dos maiores filmes do ano.

Veja Também

CCXP22: 'Dungeons & Dragons' ganha painel com presença de Hugh Grant e Chris Pine

CCXP22: Paramount+ terá painel de 'Teen Wolf' e presença de Rodrigo Santoro

Marvel empolga com o trailer do novo 'Guardiões da Galáxia'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI
Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES
O marasmo que virou a produção de petróleo no Norte do Espírito Santo

