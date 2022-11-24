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Cultura

CCXP22: Paramount+ terá painel de 'Teen Wolf' e presença de Rodrigo Santoro

A plataforma de streaming marcará presença no último dia do evento, dia 4 de dezembro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Novembro de 2022 às 08:12

O ator Rodrigo Santoro
O ator Rodrigo Santoro Crédito: Bruno Poletti (F)/Folhapress
O Paramount+ confirmou a participação da plataforma na CCXP22, que acontece entre os dias 1 e 4 de dezembro, com um painel da franquia da MTV, Teen Wolf, criada por Jeff Davis. O próximo filme original do Paramount+, Teen Wolf: The Movie e a nova série original Wolf Pack, serão apresentados no palco Thunder com a presença de Shelley Hennig e Colton Haynes, que estão no elenco do filme, além do ator Rodrigo Santoro, que está na nova série. Ambos os títulos estrearão no Paramount+ no Brasil e América Latina em 2023.
Teen Wolf: The Movie e a nova série original marcarão presença no palco principal da CCXP no domingo, 4 de dezembro, às 16h30. Além disso, o Paramount+ trará à tona o lado selvagem do público da CCXP, pois os fãs poderão mergulhar numa experiência imersiva adentrando numa reprodução da floresta de Beacon Hills, praticando as habilidades de arco e flecha e incorporando a amada personagem, Allison.
No filme Teen Wolf: The Movie a lua cheia nasce em Beacon Hills e com ela um mal terrível se aproxima. Os lobos estão uivando mais uma vez, pedindo o retorno dos banshees, os homens-coiotes, os cães do inferno, os kitsunes e todos os outros metamorfos da noite. Mas apenas um lobisomem como Scott McCall (Posey), que já não é mais um adolescente, mas ainda um alfa, pode reunir novos aliados e amigos de confiança para lutar contra o que pode ser o inimigo mais poderoso e mortal que já enfrentaram.
Já a série Wolf Pack é baseada na série de livros de Edo Van Belkom e conta a história de um menino e uma menina adolescentes cujas vidas mudam para sempre quando um incêndio na Califórnia desperta uma aterrorizante criatura sobrenatural e a leva a atacar um engarrafamento na estrada sob as colinas em chamas. Feridos no caos, eles se sentem inexplicavelmente atraídos um pelo outro e por outros dois adolescentes que foram adotados dezesseis anos antes por um guarda florestal após outro misterioso incêndio florestal. À medida que a lua cheia nasce, os quatro adolescentes se unem para desvendar o segredo que os conecta: a mordida e o sangue de um lobisomem.

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