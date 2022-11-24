CCXP22: Paramount+ terá painel de 'Teen Wolf' e presença de Rodrigo Santoro

O ator Rodrigo Santoro Crédito: Bruno Poletti (F)/Folhapress

O Paramount+ confirmou a participação da plataforma na CCXP22, que acontece entre os dias 1 e 4 de dezembro, com um painel da franquia da MTV, Teen Wolf, criada por Jeff Davis. O próximo filme original do Paramount+, Teen Wolf: The Movie e a nova série original Wolf Pack, serão apresentados no palco Thunder com a presença de Shelley Hennig e Colton Haynes, que estão no elenco do filme, além do ator Rodrigo Santoro, que está na nova série. Ambos os títulos estrearão no Paramount+ no Brasil e América Latina em 2023.

Teen Wolf: The Movie e a nova série original marcarão presença no palco principal da CCXP no domingo, 4 de dezembro, às 16h30. Além disso, o Paramount+ trará à tona o lado selvagem do público da CCXP, pois os fãs poderão mergulhar numa experiência imersiva adentrando numa reprodução da floresta de Beacon Hills, praticando as habilidades de arco e flecha e incorporando a amada personagem, Allison.

No filme Teen Wolf: The Movie a lua cheia nasce em Beacon Hills e com ela um mal terrível se aproxima. Os lobos estão uivando mais uma vez, pedindo o retorno dos banshees, os homens-coiotes, os cães do inferno, os kitsunes e todos os outros metamorfos da noite. Mas apenas um lobisomem como Scott McCall (Posey), que já não é mais um adolescente, mas ainda um alfa, pode reunir novos aliados e amigos de confiança para lutar contra o que pode ser o inimigo mais poderoso e mortal que já enfrentaram.