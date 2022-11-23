Shows de Chrigor, Tiee e Xande agitam torcida do ES pelo Brasil na Copa

Atualização
06/12/2022 - 7:27
O Embraza, que já teve sua abertura adiada, postergou novamente sua inauguração. A assessoria da casa, em Cariacica, emitiu um comunicado cancelando o evento previsto para o dia 09/12 devido ao alerta de fortes chuvas para todo o Espirito Santo. O texto foi atualizado.
A Copa do Mundo já começou e a Seleção Brasileira faz sua estreia nesta quinta-feira (24). Algumas casas de show do Espírito Santo escalaram um time de feras da música nacional para animar os torcedores.
ELIMINATÓRIAS
Abrindo a lista de convocados, o Embrazado, na Praia do Canto, traz grandes nomes do pagode. Chrigor e Bokaloka animam a torcida nesta quinta (24); já o grupo Bom Gosto 'entra em campo' no terceiro jogo, dia 02/12 (sexta-feira), quando a Seleção enfrenta Camarões.
Tiee e Arlindinho também animam os torcedores durante o terceiro jogo da Seleção, no dia 2. Porém, eles vão se apresentar no Gordinho Sambão, no bairro Mario Cypreste, em Vitória. Enquanto isso, a unidade de Cachoeiro terá o Grupo Revelação na mesma data.
QUARTAS DE FINAL
Mas a festa não para nas eliminatórias. As casas também terão shows nacionais nas Quartas de Final. No primeiro dia desta fase (09/12), o Gordinho Sambão vai levar "Travessos e Rodriguinho" para animar o espaço, na Capital. Enquanto isso, em Cariacica, o Embraza abre as portas, em Jardim América, com show da banda Parangolé para animar os torcedores na mesma data.
O segundo dia de partidas das Quartas de Final (10/12), cuja tabela ainda será preenchida com os classificados, terá show de Mumuzinho, no Embrazado.
SEMIFINAL
Já a Semifinal, dia 13/12 (terça-feira), terá show do cantor Xande de Pilares no Embraza, em Cariacica. Todos os eventos terão transmissão ao vivo dos jogos.
SERVIÇO DE SHOWS NACIONAIS NO ES PARA JOGOS DA COPA
Copa Embrazado - Vitória
- Quando: 24/ 11 (quinta-feira) a partir das 13h
- Transmissão ao vivo do jogo entre Brasil x Sérvia
- Atrações: Chrigor, Bokaloka, DJ Luuh, Samba Junior e Sambadm.
- Endereço: R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória
- Ingressos: R$ 60 (meia/ 1º lote), à venda no site Superticket
- Quando: 02/12 (sexta-feira) a partir das 13h
- Transmissão ao vivo do jogo entre Brasil x Camarões
- Atrações: Grupo Bom Gosto, DJ Luuh, Samba Junior, Beleite e Pagode & Cia
- Endereço: R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória
- Ingressos: R$ 60 (meia/ 1º lote), à venda no site Superticket
- Quando: 10/12 (sábado) a partir das 15h
- Transmissão ao vivo dos jogos pelas Quartas de Final da Copa
- Atrações: Mumuzinho, DJ Luuh, Samba Junior, DJ Beleite e Pagode & Cia.
- Endereço: R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória
- Ingressos: R$ 60 (meia/ 1º lote), à venda no site Superticket
Copa Embraza - Cariacica
- Quando: 09/12 (sexta-feira) a partir das 11h
- Com Grupo Parangolé
- Endereço: Av. Mário Gurgel, Jardim América, Cariacica
- EVENTO CANCELADO
- Quando: 13/12 (terça-feira) a partir das 13h
- Com Xande de Pilares
- Endereço: Av. Mário Gurgel, Jardim América, Cariacica
- A venda de ingressos ainda não foi aberta e nem foi informada pela assessoria do evento
Vai dar Brasil no Gordinho Sambão - Vitória
- Quando: 02/12 (sexta-feira) a partir das 15h
- Atrações: Tiee, Arlindinho, Leqsamba e Samba Crioulo
- Endereço: Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória
- Ingressos: R$ 60 (meia/ pista/ lote 2) e R$ 110 (meia/ área premium/ lote 2), à venda no site Lebillet
Vai dar Brasil no Gordinho - Cachoeiro de Itapemirim
- Quando: 02/12 (sexta-feira) a partir das 15h
- Atrações: Grupo Revelação, Pagode e Cia e ArtSamba
- Endereço: Av. Mauro Miranda Madureira, 1.282, Bairro Central Parque, Cachoeiro de Itapemirim
- Ingressos: R$ 30 (meia/ pista/ lote 1) e R$ 70 (meia/ camarote/ lote 1), à venda no site Lebillet
*Jéssica Coutinho é estagiária de HZ. Este conteúdo teve supervisão do editor Erik Oakes