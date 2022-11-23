Shows de Chrigor, Tiee e Xande agitam torcida do ES pelo Brasil na Copa

Os cantores Chrigor, Tiee e Xande de Pilares Crédito: Instagram

Atualização O Embraza, que já teve sua abertura adiada, postergou novamente sua inauguração. A assessoria da casa, em Cariacica, emitiu um comunicado cancelando o evento previsto para o dia 09/12 devido ao alerta de fortes chuvas para todo o Espirito Santo. O texto foi atualizado.

A Copa do Mundo já começou e a Seleção Brasileira faz sua estreia nesta quinta-feira (24). Algumas casas de show do Espírito Santo escalaram um time de feras da música nacional para animar os torcedores.

ELIMINATÓRIAS

Abrindo a lista de convocados, o Embrazado, na Praia do Canto, traz grandes nomes do pagode. Chrigor e Bokaloka animam a torcida nesta quinta (24); já o grupo Bom Gosto 'entra em campo' no terceiro jogo, dia 02/12 (sexta-feira), quando a Seleção enfrenta Camarões.

Tiee e Arlindinho também animam os torcedores durante o terceiro jogo da Seleção, no dia 2. Porém, eles vão se apresentar no Gordinho Sambão, no bairro Mario Cypreste, em Vitória. Enquanto isso, a unidade de Cachoeiro terá o Grupo Revelação na mesma data.

QUARTAS DE FINAL

Mas a festa não para nas eliminatórias. As casas também terão shows nacionais nas Quartas de Final. No primeiro dia desta fase (09/12), o Gordinho Sambão vai levar "Travessos e Rodriguinho" para animar o espaço, na Capital. Enquanto isso, em Cariacica, o Embraza abre as portas, em Jardim América, com show da banda Parangolé para animar os torcedores na mesma data.

O segundo dia de partidas das Quartas de Final (10/12), cuja tabela ainda será preenchida com os classificados, terá show de Mumuzinho, no Embrazado.

SEMIFINAL

Já a Semifinal, dia 13/12 (terça-feira), terá show do cantor Xande de Pilares no Embraza, em Cariacica. Todos os eventos terão transmissão ao vivo dos jogos.

SERVIÇO DE SHOWS NACIONAIS NO ES PARA JOGOS DA COPA

Copa Embrazado - Vitória

Quando: 24/ 11 (quinta-feira) a partir das 13h



Transmissão ao vivo do jogo entre Brasil x Sérvia

Atrações: Chrigor, Bokaloka , DJ Luuh, Samba Junior e Sambadm.

, DJ Luuh, Samba Junior e Sambadm. Endereço: R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória

R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória Ingressos: R$ 60 (meia/ 1º lote), à venda no site Superticket

Quando: 02/12 (sexta-feira) a partir das 13h

02/12 (sexta-feira) a partir das 13h Transmissão ao vivo do jogo entre Brasil x Camarões

Atrações: Grupo Bom Gosto , DJ Luuh, Samba Junior, Beleite e Pagode & Cia

, DJ Luuh, Samba Junior, Beleite e Pagode & Cia Endereço: R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória

R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória Ingressos: R$ 60 (meia/ 1º lote), à venda no site Superticket

Quando: 10/12 (sábado) a partir das 15h

10/12 (sábado) a partir das 15h Transmissão ao vivo dos jogos pelas Quartas de Final da Copa

Atrações: Mumuzinho , DJ Luuh, Samba Junior, DJ Beleite e Pagode & Cia.

, DJ Luuh, Samba Junior, DJ Beleite e Pagode & Cia. Endereço: R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória

R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória Ingressos: R$ 60 (meia/ 1º lote), à venda no site Superticket

Copa Embraza - Cariacica

Quando: 09/12 (sexta-feira) a partir das 11h



Com Grupo Parangolé

Endereço: Av. Mário Gurgel, Jardim América, Cariacica

Av. Mário Gurgel, Jardim América, Cariacica EVENTO CANCELADO

Quando: 13/12 (terça-feira) a partir das 13h

13/12 (terça-feira) a partir das 13h Com Xande de Pilares

Endereço: Av. Mário Gurgel, Jardim América, Cariacica

Av. Mário Gurgel, Jardim América, Cariacica A venda de ingressos ainda não foi aberta e nem foi informada pela assessoria do evento

Vai dar Brasil no Gordinho Sambão - Vitória

Quando: 02/12 (sexta-feira) a partir das 15h



Atrações: Tiee, Arlindinho , Leqsamba e Samba Crioulo

, Leqsamba e Samba Crioulo Endereço: Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória

Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória Ingressos: R$ 60 (meia/ pista/ lote 2) e R$ 110 (meia/ área premium/ lote 2), à venda no site Lebillet

Vai dar Brasil no Gordinho - Cachoeiro de Itapemirim

Quando: 02/12 (sexta-feira) a partir das 15h



Atrações: Grupo Revelação , Pagode e Cia e ArtSamba

, Pagode e Cia e ArtSamba Endereço: Av. Mauro Miranda Madureira, 1.282, Bairro Central Parque, Cachoeiro de Itapemirim

Av. Mauro Miranda Madureira, 1.282, Bairro Central Parque, Cachoeiro de Itapemirim Ingressos: R$ 30 (meia/ pista/ lote 1) e R$ 70 (meia/ camarote/ lote 1), à venda no site Lebillet