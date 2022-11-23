Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Shows de Chrigor, Tiee e Xande agitam torcida do ES pelo Brasil na Copa
Para curtir

Shows de Chrigor, Tiee e Xande agitam torcida do ES pelo Brasil na Copa

A torcida pelo hexa está a todo vapor por isso um time de atrações nacionais foi 'convocado' para agitar as comemorações em Vitória, Cariacica e Cachoeiro
Jessica Coutinho

Jessica Coutinho

Publicado em 23 de Novembro de 2022 às 20:57

Os cantores Chrigor, Tiee e Xande de Pilares
Os cantores Chrigor, Tiee e Xande de Pilares Crédito: Instagram

Atualização

06/12/2022 - 7:27
O Embraza, que já teve sua abertura adiada, postergou novamente sua inauguração. A assessoria da casa, em Cariacica, emitiu um comunicado cancelando o evento previsto para o dia 09/12 devido ao alerta de fortes chuvas para todo o Espirito Santo. O texto foi atualizado.
A Copa do Mundo já começou e a Seleção Brasileira faz sua estreia nesta quinta-feira (24). Algumas casas de show do Espírito Santo escalaram um time de feras da música nacional para animar os torcedores.

ELIMINATÓRIAS

Abrindo a lista de convocados, o Embrazado, na Praia do Canto, traz grandes nomes do pagode. Chrigor e Bokaloka animam a torcida nesta quinta (24); já o grupo Bom Gosto 'entra em campo' no terceiro jogo, dia 02/12 (sexta-feira), quando a Seleção enfrenta Camarões.
Tiee e Arlindinho também animam os torcedores durante o terceiro jogo da Seleção, no dia 2. Porém, eles vão se apresentar no Gordinho Sambão, no bairro Mario Cypreste, em Vitória. Enquanto isso, a unidade de Cachoeiro terá o Grupo Revelação na mesma data.

QUARTAS DE FINAL

Mas a festa não para nas eliminatórias. As casas também terão shows nacionais nas Quartas de Final. No primeiro dia desta fase (09/12), o Gordinho Sambão vai levar "Travessos e Rodriguinho" para animar o espaço, na Capital. Enquanto isso, em Cariacica, o Embraza abre as portas, em Jardim América, com show da banda Parangolé para animar os torcedores na mesma data.
O segundo dia de partidas das Quartas de Final (10/12), cuja tabela ainda será preenchida com os classificados, terá show de Mumuzinho, no Embrazado.

SEMIFINAL

Já a Semifinal, dia 13/12 (terça-feira), terá show do cantor Xande de Pilares no Embraza, em Cariacica. Todos os eventos terão transmissão ao vivo dos jogos.

SERVIÇO DE SHOWS NACIONAIS NO ES PARA JOGOS DA COPA

Copa Embrazado - Vitória

  • Quando: 24/ 11 (quinta-feira) a partir das 13h
  • Transmissão ao vivo do jogo entre Brasil x Sérvia
  • Atrações: Chrigor, Bokaloka, DJ Luuh, Samba Junior e Sambadm.
  • Endereço: R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória
  • Ingressos: R$ 60 (meia/ 1º lote), à venda no site Superticket
  • Quando: 02/12 (sexta-feira) a partir das 13h
  • Transmissão ao vivo do jogo entre Brasil x Camarões
  • Atrações: Grupo Bom Gosto, DJ Luuh, Samba Junior, Beleite e Pagode & Cia
  • Endereço: R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória
  • Ingressos: R$ 60 (meia/ 1º lote), à venda no site Superticket
  • Quando: 10/12 (sábado) a partir das 15h
  • Transmissão ao vivo dos jogos pelas Quartas de Final da Copa 
  • Atrações: Mumuzinho, DJ Luuh, Samba Junior, DJ Beleite e Pagode & Cia.
  • Endereço: R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória
  • Ingressos: R$ 60 (meia/ 1º lote), à venda no site Superticket

Copa Embraza - Cariacica

  • Quando: 09/12 (sexta-feira) a partir das 11h
  • Com Grupo Parangolé
  • Endereço: Av. Mário Gurgel, Jardim América, Cariacica
  • EVENTO CANCELADO
  • Quando: 13/12 (terça-feira) a partir das 13h
  • Com Xande de Pilares
  • Endereço: Av. Mário Gurgel, Jardim América, Cariacica
  • A venda de ingressos ainda não foi aberta e nem foi informada pela assessoria do evento

Vai dar Brasil no Gordinho Sambão - Vitória

  • Quando: 02/12 (sexta-feira) a partir das 15h
  • Atrações: Tiee, Arlindinho, Leqsamba e Samba Crioulo
  • Endereço: Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória
  • Ingressos: R$ 60 (meia/ pista/ lote 2) e R$ 110 (meia/ área premium/ lote 2), à venda no site Lebillet

Vai dar Brasil no Gordinho - Cachoeiro de Itapemirim

  • Quando: 02/12 (sexta-feira) a partir das 15h
  • Atrações: Grupo Revelação, Pagode e Cia e ArtSamba
  • Endereço: Av. Mauro Miranda Madureira, 1.282, Bairro Central Parque, Cachoeiro de Itapemirim
  • Ingressos: R$ 30 (meia/ pista/ lote 1) e R$ 70 (meia/ camarote/ lote 1), à venda no site Lebillet
*Jéssica Coutinho é estagiária de HZ. Este conteúdo teve supervisão do editor Erik Oakes

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Copa do Mundo: o que fazer com seu cão na hora dos fogos?

Dicas de looks para torcer pelo Brasil na Copa do Mundo Catar 2022

Bares do ES terão programação especial nos jogos da Copa do Mundo

Veja como fazer drinques refrescantes para os jogos da Copa

Veja como se manter saudável durante a Copa do Mundo do Catar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Música Copa do Mundo Rede Gazeta na Copa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados