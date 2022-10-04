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Filme

Maurício de Sousa será vivido pelo filho em biografia

Gravações do filme previsto para 2023 já estão em andamento
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 04 de Outubro de 2022 às 08:36

Maurício de Sousa será vivido pelo filho em biografia
Maurício de Sousa será vivido pelo filho em biografia Crédito: Divulgação
Ainda sem título, o filme sobre a vida de Maurício de Sousa já está sendo filmado. Seu filho, Mauro Sousa, foi o escolhido para interpretá-lo no papel principal do longa que conta com Elizabeth Savalla (Vó Dita), Thaty Lopes (Marilene), Natalia Lage (Nila) e Emílio Orciollo Neto (Antônio), Zezé Mota e Othon Bastos no elenco.
Dirigida por Pedro Vasconcelos, a história começou a ser filmada no último dia 24 de setembro e abordará os 87 anos de vida do criador da Turma da Mônica, incluindo o processo de idealização de seus personagens mais famosos e as mudanças em sua obra ao longo dos tempos.
Com décadas de carreira, Maurício de Sousa segue na ativa. Durante a Bienal do Livro de São Paulo em 2022 foi um dos participantes mais tietados e aclamados pelos visitantes.
Além de grande variedade de gibis e revistas, seus personagens também ganharam filmes em live-action e séries em streamings, como Globoplay e HBO Max.
A cinebiografia é produção da Focus e da Boa Ideia, em parceria com a Maurício de Sousa Produções e coprodução da Star Original.

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