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Filme

Pantera Negra mulher: Marvel divulga novo trailer de 'Wakanda para Sempre'

Novo vídeo liberado nesta segunda traz mais claramente a imagem da nova heroína, que não teve sua identidade revelada
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 04 de Outubro de 2022 às 08:24

Marvel divulga novo trailer de 'Wakanda para Sempre'
Marvel divulga novo trailer de 'Wakanda para Sempre' Crédito: Marvel
A segunda-feira, 3, começou agitada para os fãs da Marvel. Foi divulgado durante a manhã o novo trailer de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, que estreia em 10 de novembro nos cinemas brasileiros.
O maior destaque do vídeo fica, é claro, para a aparição por mais tempo que no primeiro trailer da nova Pantera Negra, cuja identidade ainda não foi revelada, mas que já gera expectativas para quem acompanha o Universo Cinematográfico da Marvel: a dúvida mais presente é se a heroína será Shuri, interpretada por Letitia Wright. O novo cartaz também dá essa pista.
Por outro lado, também vemos mais de Namor (Tenoch Huerta), o líder do reino submerso de Talocan, que entra em guerra com o povo da superfície. A sequência do filme traz a reação de Wakanda e do resto do mundo após a morte do rei T’Challa (Chadwick Boseman).
Pelo que se vê, Wakanda Para Sempre é também um filme para celebrar o poder das mulheres pretas. Durante todo o trailer, elas são apresentadas como estando à frente da luta.

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