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Entrevista

Pixote fala sobre álbum "Trintou" e a relação com o ES; veja vídeo

Formado em 1993, grupo completa 30 anos. Em conversa com HZ, trio detalha uma vinda ao Estado e conta dos próximos passos da carreira
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 02 de Julho de 2023 às 09:00

Foi em 1993 que um grupo de sete amigos decidiu se juntar e fazer um som, só para passar o tempo. Com os anos, a brincadeira de criança ficou séria e o "Revelação do Samba" virou o Pixote, um dos maiores grupos de pagode do país e que completa 30 anos de carreira em 2023.
Donos de hits quase que obrigatórios nas playlists de quem preza por um bom pagode, como "Brilho de Cristal", "Nem de Graça" e "Insegurança", Dodô, Tiola e Thiaguinho comemoram três décadas do grupo de uma maneira especial: com o lançamento do álbum "Trintou".
Em conversa com HZ, o trio contou mais detalhes do lançamento, que traz 27 músicas - de clássicas a inéditas -, incluindo participações especiais, como Belo, Ludmilla e Péricles. "Com o 'Trintou', a gente, querendo ou não, conseguiu passar pela carreira toda. Trazendo música da carreira toda com mais algumas coisas novas", destacou Thiaguinho.
Durante o bate-papo, os três ainda falaram sobre a relação com o Espírito Santo e uma vinda que rendeu um pé queimado, além dos próximos passos do Pixote, que incluem o sonho de serem indicados a um Grammy. Os detalhes você pode conferir no vídeo disponível no início da matéria.

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