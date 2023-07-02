Pixote fala sobre álbum "Trintou" e a relação com o ES; veja vídeo

Foi em 1993 que um grupo de sete amigos decidiu se juntar e fazer um som, só para passar o tempo. Com os anos, a brincadeira de criança ficou séria e o "Revelação do Samba" virou o Pixote, um dos maiores grupos de pagode do país e que completa 30 anos de carreira em 2023.

Donos de hits quase que obrigatórios nas playlists de quem preza por um bom pagode, como "Brilho de Cristal", "Nem de Graça" e "Insegurança", Dodô, Tiola e Thiaguinho comemoram três décadas do grupo de uma maneira especial: com o lançamento do álbum "Trintou".

Em conversa com HZ, o trio contou mais detalhes do lançamento, que traz 27 músicas - de clássicas a inéditas -, incluindo participações especiais, como Belo, Ludmilla e Péricles. "Com o 'Trintou', a gente, querendo ou não, conseguiu passar pela carreira toda. Trazendo música da carreira toda com mais algumas coisas novas", destacou Thiaguinho.