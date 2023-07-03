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Septicemia

Mulher de Stênio Garcia, Marilene Saade tranquiliza fãs e fala sobre seu estado

Atriz usou as redes sociais para compartilhar comunicado em que confirma detalhes da internação, causada por infecção
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Julho de 2023 às 09:23

Stenio Garcia compartilha foto ao lado da esposa, Mari Saade:
Stenio Garcia compartilha foto ao lado da esposa, Mari Saade: "Que o amor e a paz reine em nossas vidas" Crédito: Reprodução/Instagram/@steniogarciaoficial
Internado no Rio de Janeiro com um quadro de septicemia, uma infecção generalizada, Stênio Garcia está consciente e respirando normalmente, segundo sua mulher, Marilene Saade, que usou as redes sociais para tranquilizar os fãs do ator.
Numa publicação compartilhada em seu Instagram, assinada pela assessoria de imprensa do casal, ela confirma detalhes da internação e diz que Stênio passou por uma bateria de exames.
Mulher de Stênio Garcia, Marilene Saade tranquiliza fãs e fala sobre seu estado
Mulher de Stênio Garcia, Marilene Saade tranquiliza fãs e fala sobre seu estado Crédito: Reprodução/Instagram/@mari_saade
"Seus sinais vitais estão ótimos, respira normal e sem ajuda de aparelhos e está em tratamento para eliminar a bactéria", diz a nota compartilhada.
"Ele está sendo medicado, tomando antibiótico para eliminar a infecção bacteriana. Sua esposa, Mari Saade, está no hospital acompanhando ele. O médico pediu para que ele não receba visitas até a infecção melhorar."
Ainda não há informações sobre o que teria ocasionado a infecção e tampouco previsão de alta hospitalar.

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