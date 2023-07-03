Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Rotina intensa

Amigos temiam morte de Madonna por ela competir com as cantoras mais jovens

Segundo pessoas próximas à artista, o etarismo a levava a intensificar os ensaios para a sua turnê 'Celebration Tour'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Julho de 2023 às 08:52

A cantora Madonna para o MET Gala 2018
A cantora Madonna para o MET Gala 2018 Crédito: Reuters/Folhapress
Forçada a adiar a "Celebration Tour" para se recuperar de uma infecção bacteriana, Madonna, de 64 anos, estaria levando uma rotina intensa e "extremamente arriscada" para se preparar para os shows e para competir com cantoras mais jovens devido ao etarismo, segundo o jornal The Mirror.
"Muitos de nós sentimos que os comentários constantes sobre sua idade a pressionam a competir, por isso estamos aliviados por ela ter sido forçada a tirar uma folga e pôr sua saúde em primeiro lugar", disse uma fonte do diário britânico.
Amigos também disseram ao The Mirror que, devido à agenda atribulada da cantora, temiam que ela passasse por uma situação semelhante à do cantor Michael Jackson --morto em 2009, aos 50 anos, às vésperas de retornar aos palcos com a turnê "This Is It".
Durante longos ensaios para a turnê mundial de comemoração de seus 40 anos de carreira, Madonna precisava ser lembrada com frequência, segundo pessoas próximas, que "não tinha mais 45 anos, muito menos 25".
Ao saber do adiamento da "Celebration Tour", a própria cantora teria protestado contra a ideia, mesmo após ter sido internada em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva), segundo o Daily Mail. Um familiar afirmou ao jornal britânico que Madonna sempre priorizaria a carreira e a fama em detrimento da saúde.
Segundo o portal TMZ, Madonna teria ignorado sintomas como febre durante um mês e teria evitado ir ao médico para não interromper a preparação para a turnê, que começaria neste mês com uma apresentação em Vancouver, no Canadá.

Veja Também

Stenio Garcia é internado no Rio com quadro de septicemia aguda

Miss ES 2023, Anna Beatriz Souza fala da preparação para o Miss Universo Brasil

Pixote fala sobre álbum "Trintou" e a relação com o ES; veja vídeo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Madonna
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES
Sucessão patrimonial, patrimônio, herança
Holding: solução patrimonial ou risco fiscal?
Imagem de destaque
Nazca incorpora terreno das quadras de tênis da Enseada do Suá

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados