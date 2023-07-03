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No último sábado (1º)

Maria Bethânia comemora durante show decisão que tornou Bolsonaro inelegível

Plateia vibrou e aplaudiu quando cantora fez referência à condenação do ex-presidente por atacar o sistema eleitoral
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Julho de 2023 às 10:24

A cantora Maria Bethânia, em 2019
A cantora Maria Bethânia, em 2019 Crédito: Lucas Seixas/Folhapress
A cantora Maria Bethânia comemorou durante um show em Lisboa a decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que tornou o ex-presidente Bolsonaro (PL) inelegível por oito anos.
A comemoração aconteceu neste sábado (1º) quando a artista participou do Festival Jardins do Marquês. Na ocasião, ela cantava a música "Cálice", de Chico Buarque.
A canção foi composta durante a ditadura militar e faz referência à limitação das liberdades indivíduas impostas pelo regime. Ao fim da apresentação, ela disse: "Inelegível. Oito anos. Viva o Brasil." Nesse momento, a plateia vibrou e começou a aplaudir a artista.
Nesta sexta (30), o TSE decidiu por 5 votos a 2 tornar Bolsonaro inelegível após ele espalhar mentiras e atacar o sistema eleitoral.
O ex-presidente, que tem 68 anos, somente estará apto a se candidatar novamente em 2030, aos 75 anos de idade, ficando afastado portanto de três eleições até lá (sendo uma delas a nacional de 2026).
A ação julgada teve como foco a reunião em julho do ano passado com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República.
Na ocasião, a menos de três meses da eleição, Bolsonaro fez afirmações falsas e distorcidas sobre o processo eleitoral, alegando estar se baseando em dados oficiais, além de buscar desacreditar ministros do TSE.

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