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Internet resgata postagem antiga de Pabllo Vittar: 'Vou calar todos que duvidaram de mim'

'Esse dia chegou', respondem internautas após participação da cantora em show de Madonna
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Maio de 2024 às 08:16

Pablo Vittar no show da Madonna, no Rio de Janeiro
Pablo Vittar no show da Madonna, no Rio de Janeiro Crédito: Agência Enquadrar/Folhapress
"Um dia, vou calar todos os que duvidaram de mim". Essa foi a postagem feita por Pabllo Vittar no X (antigo Twitter) em outubro de 2011. Mais de dez anos depois, internautas resgataram a publicação para celebrar a conquista da artista brasileira, que se juntou a Madonna no palco de um show para 1,6 milhões de pessoas no Rio de Janeiro.
"E calou. Venceu e muito", respondeu uma usuária na rede social. Fotos da drag queen ao lado de Madonna também foram utilizadas como resposta à publicação de 2011.
Pabllo Vittar se juntou a rainha do pop na apresentação em Copacabana neste sábado (4). A presença da brasileira criou um dos momentos mais comemorados pelo público.
A drag queen segurou Madonna no colo e, juntas, elas dançaram e ergueram bandeiras do Brasil, enquanto vestiam modelitos com as cores da bandeira brasileira.

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