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Madonna encerra show histórico no Rio com homenagem a Michael Jackson

Enquanto fotos da dupla eram exibidas, as sombras dançavam juntas ao som de uma versão que misturou "Billie Jean" e o hit "Like a Virgin"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Maio de 2024 às 11:18

Madonna durante show histórico em Copacabana, no Rio de Janeiro
Madonna durante show histórico em Copacabana, no Rio de Janeiro Crédito: Alexandre BrumAgencia Enquadrar/Folhapress
O último ato do show em Copacabana, no Rio de Janeiro, começou com as silhuetas de Madonna e de Michael Jackson nos telões. Enquanto fotos da dupla eram exibidas, as sombras dançavam juntas ao som de uma versão que misturou perfeitamente "Billie Jean", do rei do pop e amigo da rainha do gênero, e o hit "Like a Virgin" — que teve apenas um trecho cantado, sem Madonna, no palco, para a tristeza do público.
A breve homenagem a Michael Jackson deu lugar à fritação do show que foi anunciado como a "maior pista de dança do mundo". Em "Bitch I'm Madonna", várias versões da vida e da carreira da artista, na música e no cinema, foram representadas pelos dançarinos no palco, com direito a Nicki Minaj no telão.
A festa acabou com uma versão de "Celebration", que batiza sua turnê, e Madonna descendo do palco com uma bandeira do país que escolheu para fazer o show de despedida da celebração de suas quatro décadas de trajetória. Só ficou o enorme globo brilhante no centro do palco.

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