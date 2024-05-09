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Marcello Novaes deixa a Globo após 36 anos com papel na série 'Justiça 2'

Marcello Novaes, que estreou na Globo na novela "Vale Tudo", em 1988, se despede da emissora depois de 36 anos.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Maio de 2024 às 11:36

Marcello Novaes, que estreou na Globo na novela "Vale Tudo", em 1988, se despede da emissora depois de 36 anos. Egisto, seu papel na série "Justiça 2", é o último trabalho do ator como contratado fixo da empresa.
Marcello Novaes deixa a Globo após 36 anos com papel na série 'Justiça 2'
Marcello Novaes deixa a Globo após 36 anos com papel na série 'Justiça 2' Crédito: Divulgação/Instagram
A autora da série, exibida na Globoplay, também está por trás de um remake de "Vale Tudo", previsto para estrear em março do ano que vem. "Espero que ela me convide outras vezes, porque admiro seu trabalho", disse o ator ao site Notícias da TV.
Novaes sairá de cena após a morte de seu personagem Egisto, no 16º episódio. Ele pode voltar a trabalhar com a Globo, mas por projeto.

Série 'Justiça 2'

Lançada em 11 de abril, "Justiça 2" tem 28 episódios produzidos, que são lançados semanalmente toda quarta-feira à noite até o fim de maio. A série se passa em Ceilândia, no Distrito Federal. Na trama, quatro personagens em busca por justiça têm suas histórias entrelaçadas, assim como a primeira temporada, produzida em 2016.
A produção conta em seu elenco com Juan Paiva, Paolla Oliveira, Nanda Costa, Alice Wegmann, Murilo Benício, Belize Pombal, Marco Ricca, Maria Padilha, Gi Fernandes, Marcelo Novaes, Xamã, Juliana Xavier, entre outros nomes. A série deverá ir para a TV aberta ainda neste ano, no segundo semestre, como uma segunda janela para o público da Globo.

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