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MC Daniel dá carro blindado avaliado em R$ 300 mil para mãe: 'Ela merece'

Daniela Amorim, que é professora, fez postagem agradecendo ao filho; ‘Jamais pensei na minha vida que um dia teria um carro blindado’, escreveu
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Fevereiro de 2024 às 17:12

MC Daniel dá carro blindado avaliado em R$ 300 mil para a mãe.
MC Daniel dá carro blindado avaliado em R$ 300 mil para a mãe. dá carro blindado avaliado em R$ 300 mil para a mãe. Crédito: @mcdaniell e @danielaamorimprofessora via Instagram
O cantor MC Daniel presenteou a mãe nesta segunda-feira, 19, com um carro blindado. O artista escolheu o modelo BMW X1, avaliado em R$ 300 mil, para dar a Daniela Amorim, que é professora. Ele compartilhou a reação dela em stories no Instagram.
"Carrinho novo para a mamãe, blindado, porque ela merece. Trabalha muito, respeita o papai", disse. Daniela, por sua vez, brincou: "Lembrei do meu que parcelei em 48 vezes de R$ 900".
Mais tarde, a professora ainda fez uma publicação agradecendo ao filho. "Jamais pensei na minha vida que um dia teria um carro blindado", iniciou, também em stories publicados no Instagram.
"Deus tem os planos dele para sua vida. Acredita que acontece", continuou. Por fim, ela escreveu: "Obrigada, filho. Te amo".

Romário bate em carro de R$2,2 milhões de MC Daniel

MC Daniel demonstra ser um grande amante de carros nas redes sociais e, em janeiro, um incidente curioso envolveu um deles. O cantor contou que, após sair de uma festa da Anitta, no Rio de Janeiro, foi surpreendido com alguém batendo em seu carro, um Porsche 911.
Qual a surpresa ao sair do veículo e dar de cara com Romário? Em clima descontraído, os dois foram às redes sociais esclarecer a situação. "Eu estava indo embora, e encostaram no carro. Eu desço para falar com o cara...". Romário, então, interrompe: "Aí sou eu".

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