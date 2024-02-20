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Casos de família

Irmã de Wanessa Camargo detalha pedido da Globo em carta para o BBB 24

Camila Camargo, pelas redes sociais, também criticou a postura da irmã em relação ao ex-Marcus Buaiz: "ela cria teorias"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Fevereiro de 2024 às 15:10

Camilla, irmã de Wanessa Camargo, revelou como foi o pedido da Globo para a carta entregue para a cantora no BBB 24 (Globo) durante o Sincerão. Ela também alfinetou a famosa por "criar teorias" sobre o ex.
Camilla Camargo respondeu algumas dúvidas sobre a carta do Sincerão. "O que chegou para a gente, quando eles pedem essas coisas, o pessoal da produção, eles não especificam para a gente. Eles falam: 'a gente precisa de uma carta, que uma pessoa da família escreva uma carta para a Wanessa e mande uma foto dessa pessoa sozinha'. Nenhuma hora chegou que poderia ser mais de uma pessoa", disse nos stories do Instagram.
Camilla, irmã de Wanessa Camargo, revelou como foi o pedido da Globo para a carta entregue para a cantora no BBB 24
Camilla, irmã de Wanessa Camargo, revelou como foi o pedido da Globo para a carta entregue para a cantora no BBB 24 Crédito: Reprodução/Instagram
A irmã da cantora destacou o cuidado de não passar informações: "Quando eles pedem essas coisas, no Big Brother é tudo muito especificado que a gente não pode dar nenhuma dica, não falar nada do que está acontecendo aqui fora. Então, tudo tem que ser geral. Porque a carta pode ser eliminada, não chegar, podem editar, já tinham cortado um pedaço da carta, acho que por ser longa, não sei, ou porque falava para ela fazer algumas coisas, cantar mais".
Ela também negou que Marcus Buaiz tivesse interferido: "Não tem nada disso de 'Marcus não deixou as crianças participarem da carta'. Como na outra prova a gente já tinha enviado uma coisa específica das crianças, nessa a gente quis diversificar. Por isso que fui escolhida da família para escrever essa carta (...). A relação da Wan e do Marcus é de muito carinho, respeito. Wanessa é assim, ela cria teorias".

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