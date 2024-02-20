Irmã de Wanessa Camargo detalha pedido da Globo em carta para o BBB 24

Camilla, irmã de Wanessa Camargo, revelou como foi o pedido da Globo para a carta entregue para a cantora no BBB 24 (Globo) durante o Sincerão. Ela também alfinetou a famosa por "criar teorias" sobre o ex.

Camilla Camargo respondeu algumas dúvidas sobre a carta do Sincerão. "O que chegou para a gente, quando eles pedem essas coisas, o pessoal da produção, eles não especificam para a gente. Eles falam: 'a gente precisa de uma carta, que uma pessoa da família escreva uma carta para a Wanessa e mande uma foto dessa pessoa sozinha'. Nenhuma hora chegou que poderia ser mais de uma pessoa", disse nos stories do Instagram.

Camilla, irmã de Wanessa Camargo, revelou como foi o pedido da Globo para a carta entregue para a cantora no BBB 24 Crédito: Reprodução/Instagram

A irmã da cantora destacou o cuidado de não passar informações: "Quando eles pedem essas coisas, no Big Brother é tudo muito especificado que a gente não pode dar nenhuma dica, não falar nada do que está acontecendo aqui fora. Então, tudo tem que ser geral. Porque a carta pode ser eliminada, não chegar, podem editar, já tinham cortado um pedaço da carta, acho que por ser longa, não sei, ou porque falava para ela fazer algumas coisas, cantar mais".