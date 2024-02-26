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MC Daniel diz que Nego do Borel é 'alma suja', e funkeiro o chama para a briga

Cantores se desentenderam após luta entre Borel e MC Gui
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Fevereiro de 2024 às 10:32

MC Daniel (à esq.) e Nego do Borel discutem pela internet
MC Daniel (à esq.) e Nego do Borel discutem pela internet Crédito: Reprodução/Instagram
O cantor MC Daniel fez comentários contrários a Nego do Borel e tirou o funkeiro do sério. Após perder para MC Gui no Fight Music Show 4, Borel foi hostilizado por Daniel, que o chamou de "alma suja", "biscoiteiro" e "fruta podre".
O funkeiro também deu a entender que Borel seria odiado no universo musical. "Cara mais sem respeito. Vou comemorar [a vitória de Gui] igual Copa do Mundo", postou.
Em resposta, Borel foi às redes sociais chamar o rival para a briga. "O pouquinho de boxe que aprendi eu te cubro na porrada. Você vem no Rio e finge que nada aconteceu, te meto a porrada, otário", disparou.
Horas depois de perder a luta para MC Gui, Borel reclamou da postura do árbitro no combate. Segundo ele, Gui teria dado golpes ilegais.
"Fui jogado para fora do ringue, tomei golpe na nuca e o juiz não fez nada, não abriu contagem, não deu uma punição. Ali perto do ringue tinha mais de 200 gritando para ele e a minha torcida que veio do Rio estava separada. Que loucura, maior esculacho", disparou Borel.

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