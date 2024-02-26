Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Xande de Pilares explica por que ‘ignorou’ Beatriz no BBB 24: ‘Regra foi seguida’
BBB 24

Xande de Pilares explica por que ‘ignorou’ Beatriz no BBB 24: ‘Regra foi seguida’

Cantor foi criticado por comportamento diante da participante, que demonstrou ser sua fã, em show na casa do ‘Big Brother’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Fevereiro de 2024 às 09:46

Xande de Pilares explica por que ‘ignorou’ Beatriz no BBB 24
Xande de Pilares explica por que ‘ignorou’ Beatriz no BBB 24 Crédito: Reprodução/Instagram/@xandedepilares
Xande de Pilares gravou um vídeo para se pronunciar sobre as críticas recebidas por supostamente ignorar a participante Beatriz durante um show no BBB 24 na noite de sábado, 24. Ele afirmou que seguiu uma regra da produção e prometeu abraçá-la após sua saída do confinamento.
O momento que chamou atenção ocorreu enquanto ele cantava a música Tá Escrito. Bia colocou-se bem em frente ao palco e cantou e pulou efusivamente, sem que Xande lhe desse muita atenção. Em outro momento, a vendedora chegou a se ajoelhar e chorar por conta da presença do artista. Mais tarde, Giovanna criticou o comportamento de Beatriz.
"Todo mundo ficou no maior climão ali na festa. O Xande ficou voltando para trás o tempo todo, porque ele sabe que não pode, ela sabe que não pode. Isso tá na regra, não é novidade para ninguém não", disse.
No dia seguinte à apresentação, Xande se pronunciou em vídeo: "Tinha uma regra para ser seguida, foi seguida. Quando a Bia sair vou dar um abraço nela da maneira que acho que ela tem que receber. Rede social é assim: quem gosta de você fala bem, quem não gosta, fala mal. Não dá importância para comentários de redes sociais, se não você vai parar de viver. Se Jesus não agradou todo mundo, quem sou eu para tentar?"
O perfil gerenciado pela equipe da participante fora da casa comentou a declaração de Xande de Pilares: "Vocês tem ideia disso? A Bia vai ficar muito feliz e grata ao receber todo esse carinho vindo de um dos seus cantores favoritos. Muito obrigado pelo o carinho com a nossa menina".

Veja Também

No Domingão Com Huck, Deniziane nega edredom com Matteus no BBB 24

Stênio Garcia recebe diagnóstico de Covid pela terceira vez após gravação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Famosos Bbb24
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cartórios - 24/04/2026
Editais e Avisos - 24/04/2026
Sede do STF, em Brasília
Impasse sobre royalties do petróleo no STF precisa ser superado com a lógica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados