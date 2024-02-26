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Stênio Garcia recebe diagnóstico de Covid pela terceira vez após gravação

Mulher do ator capixaba escreveu nas redes sociais que integrante da filmagem estava tossindo: 'Falta de empatia'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Fevereiro de 2024 às 08:42

O ator Stênio Garcia
O ator Stênio Garcia Crédito: Instagram/@steniogarciaoficial
O ator Stênio Garcia, 91, recebeu diagnóstico de Covid-19 após ter participado de uma gravação. A informação foi confirmada, neste domingo (25), por Mari Saade, mulher do artista.
A atriz disse que o capixaba participou de uma filmagem na qual um dos integrantes da equipe estava doente.
"Cheguei a perguntar e ele me disse que era alergia e acreditei. Por falta de empatia e respeito à vida de uma pessoa que de humana não tem nada, meu marido apresentou tosse ontem e hoje positivou para a Covid-19", escreveu Saade.
"O grande erro do Stênio foi não se resguardar e dar tudo em vida", postou ela. "Se não fosse minha família, nem plano de saúde ele teria. Como ele tem plano, irá ao hospital e quem gosta dele apenas reze."
No final do ano passado, o ator foi internado em um hospital no Rio de Janeiro após apresentar vômito e diarreia. Em julho, Garcia ficou quase uma semana internado com um quadro grave de infecção generalizada. Ele foi ao médico depois de sentir fortes dores nas pernas.

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