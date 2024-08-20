Lorena Maria comenta nervosismo da primeira gravidez: 'Chorei muito'

Mc Daniel e Lorena estão à espera de um filho Crédito: Reprodução/Instagram

Neste terça-feira, 20, a modelo Lorena Maria apareceu chorando em seus stories do Instagram depois de anunciar que está grávida de seu primeiro filho com MC Daniel . No desabafo, ela disse estar muito nervosa com a novidade.

"Chorando muito, tentando entender, aceitar... Meu alívio foi o papai, a família do papai e a minha família", desabafou mais cedo.

Ela mostrou um vídeo do funkeiro acariciando sua barriga: "É uma divindade. É um diamante negro", soltou o artista. "Imagina quando essa criança nascer", escreveu Lorena.

A gravidez

Na segunda-feira, 19, MC Daniel revelou a gravidez da namorada. "Eu vou ser pai, maior sonho da minha vida vai ser realizado", disse.