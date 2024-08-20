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Lorena Maria comenta nervosismo da primeira gravidez: 'Chorei muito'

Lorena e MC Daniel começaram a ficar em abril e o cantor a pediu em namoro oficialmente durante viagem para Grécia no começo de agosto
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Agosto de 2024 às 16:30

Mc Daniel e Lorena estão à espera de um filho
Mc Daniel e Lorena estão à espera de um filho Crédito: Reprodução/Instagram
Neste terça-feira, 20, a modelo Lorena Maria apareceu chorando em seus stories do Instagram depois de anunciar que está grávida de seu primeiro filho com MC Daniel. No desabafo, ela disse estar muito nervosa com a novidade.
"Chorando muito, tentando entender, aceitar... Meu alívio foi o papai, a família do papai e a minha família", desabafou mais cedo.

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Ela mostrou um vídeo do funkeiro acariciando sua barriga: "É uma divindade. É um diamante negro", soltou o artista. "Imagina quando essa criança nascer", escreveu Lorena.

A gravidez

Na segunda-feira, 19, MC Daniel revelou a gravidez da namorada. "Eu vou ser pai, maior sonho da minha vida vai ser realizado", disse.
Os dois começaram a ficar em abril deste ano, e o cantor a pediu em namoro oficialmente durante uma viagem para Grécia no começo de agosto.

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