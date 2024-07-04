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MC Daniel anuncia contratação pela Globo

MC Daniel fez parte do atual elenco da Dança dos Famosos e estará presente na grande final, que acontecerá no domingo (7)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Julho de 2024 às 17:19

MC Daniel anuncia contratação pela Globo
MC Daniel anuncia contratação pela Globo Crédito: Reprodução/Instagram
MC Daniel, de 25 anos, anunciou nesta quinta-feira (4) que é o novo contratado da TV Globo. O funkeiro publicou um vídeo nos stories contando a novidade. "Quem diria, hein, que eu seria contratado da Globo? Que ia levar o nome do nosso funk dessa forma e ia furar a bolha desse jeito."
MC Daniel brincou. "Ai, mais um dia, mais um dia, mais uma semana na Rede Globo. Ô glória! Gostoso e global, vida!"
"Primeiro MC da história do funk, viramos lenda. Portas abertas pros meus amigos", disse ainda o cantor.
MC Daniel fez parte do atual elenco da Dança dos Famosos e, assim como os demais participantes, estará presente na grande final, que acontecerá ao vivo, no domingo (7).
O funkeiro publicou ainda outro stories pedindo que não criassem polêmica com sua declaração de "primeiro MC contratado" e reforçou se referir a MC de funk.

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