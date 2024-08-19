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MC Daniel anuncia que vai ser pai

Por meio de uma postagem nas redes sociais, MC Daniel anuncia nesta segunda-feira (19) que será pai
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Agosto de 2024 às 19:03

MC Daniel anuncia que vai ser pai
MC Daniel anuncia que vai ser pai Crédito: Reprodução
O cantor publicou um video ao lado de sua namorada, a influenciadora Lorena Maria. No publicação, os dois seguram um teste de gravidez positivo.
O funkeiro comemorou. "Maior sonho da minha vida vai ser realizado."
O romance dos dois começou a ser especulado em maio. De acordo com o Extra, os dois já estariam se relacionando e Lorena teria conhecido os avós do cantor.
Maria assumiu relação com Daniel durante viagem a Fernando de Noronha. Nos stories de seu perfil no Instagram, a influenciadora compartilhou fotos românticas ao lado do funkeiro.
Lorena Maria é o primeiro relacionamento público de MC Daniel desde o fim da relação com Mel Maia. O cantor chegou a se envolver com Yasmin Brunet, mas foi apenas um affair, sem envolvimento sério.

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