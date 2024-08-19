MC Daniel anuncia que vai ser pai Crédito: Reprodução

O cantor publicou um video ao lado de sua namorada, a influenciadora Lorena Maria. No publicação, os dois seguram um teste de gravidez positivo.

O funkeiro comemorou. "Maior sonho da minha vida vai ser realizado."

O romance dos dois começou a ser especulado em maio. De acordo com o Extra, os dois já estariam se relacionando e Lorena teria conhecido os avós do cantor.

Maria assumiu relação com Daniel durante viagem a Fernando de Noronha. Nos stories de seu perfil no Instagram, a influenciadora compartilhou fotos românticas ao lado do funkeiro.