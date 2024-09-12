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Televisão

Globo define novos atores para o remake da novela 'Vale Tudo'

Escrita por Manuela Dias, a nova versão, prevista para 2025, já escalou dupla de mocinhos e uma vilã; Globo ainda não confirmou as escalações
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Setembro de 2024 às 11:51

Taís Araujo elogia autoria feminina em 'Cara e Coragem'
Taís Araújo será Raquel na nova Vale Tudo; papel foi de Regina Duarte na versão original Crédito: Reprodução/Instagram/@taisdeverdade
A nova versão de Vale Tudo, novela que seguirá Mania de Você na Globo, já tem alguns dos principais membros do elenco escalados. Apesar de não ter batido o martelo sobre quem interpretará a icônica vilã Odete Roitman, a emissora já decidiu os intérpretes da dupla de mocinhos e de uma das vilãs da trama. De acordo com o portal Leo Dias, a novela terá como protagonistas Taís Araújo e Renato Góes.
Também de acordo com o veículo, Bella Campos foi a mais nova escalação de Vale Tudo, escolhida para interpretar a vilã Maria de Fátima, papel de Glória Pires na versão de 1988. Segundo a colunista Carla Bittencourt, a atriz superou nomes como Giullia Buscacio, Julia Dalavia, Valentina Herszage e Theresa Fonseca no teste de elenco.
Bella, conhecida pelo papel de Muda em Pantanal e Jeni em Vai na Fé, fez seu teste ao lado da dupla de atores já confirmada como protagonista: Taís Araújo, que interpretará Raquel, papel de Regina Duarte no original, e Renato Góes, que será Ivan, vivido por Antônio Fagundes originalmente. A nova Vale Tudo já confirmou também nomes como Carolina Dieckmann, como Heleninha, Humberto Carrão como Afonso e Cauã Reymond como César Ribeiro. Na primeira versão, os personagens foram vividos por Renata Sorrah, Cássio Gabus Mendes e Carlos Alberto Riccelli, respectivamente.
Vale ressaltar, no entanto, que a Globo ainda não fez um anúncio oficial em relação ao elenco. Contatada pelo Estadão para confirmar as escalações, a emissora não se pronunciou até a publicação desta matéria.
Apesar da vilã Odete Roitman seguir sem uma nova intérprete confirmada, a atriz Fernanda Torres confirmou, recentemente, que foi sondada para o papel. No mês passado, a atriz não negou a possibilidade: "Fui sondada, sim, mas não tem nada certo", disse. "Eu topo tudo, a gente nunca sabe. Topo tudo por amor", completou. Na versão original da novela, a personagem foi vivida por Beatriz Segall.
Considerada uma das melhores novelas brasileiras da história da televisão, a primeira versão de Vale Tudo foi escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, e teve direção de Dennis Carvalho e Ricardo Waddington. A nova versão, comandada por Manuela Dias, estreia em 2025.

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