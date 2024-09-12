Eliana cumpre primeira meta na Globo e faz Saia Justa virar fenômeno de publicidade

Eliana Crédito: Bob Paulino/Globo

Contratada pela Globo no passado mês de julho, a apresentadora Eliana já cumpriu a primeira meta que a empresa lhe colocou: ajudar a transformar o Saia Justa, atração feminina do GNT exibida nas noites de quarta-feira, em um grande sucesso comercial.

A reportagem apurou que quatro contratos foram acertados até o fim do ano. É mais que o dobro em relação à temporada anterior, de 2023. A marca Downy é atualmente patrocinadora master do debate televisivo e, até o final do ano, prevê a realização de ações especiais no programa.

O Nubank também esteve presente na atração, com uma ação. Para o mês de outubro, empresas como O Boticário e Kimberly Clark também terão ações de conteúdo no Saia Justa.

Junto ao bom desempenho comercial, a audiência e o interesse do público também cresceram. Segundo dados do Kantar Ibope, referentes à TV paga nas 15 principais regiões metropolitanas do Brasil, o Saia Justa aumentou 51% em share (participação no número de TVs ligadas) na média dos quatro primeiros episódios, quando comparado ao mesmo período de 2023.

Outro ponto que mudou com a chegada de Eliana, junto com Rita Batista e Tati Machado -Bela Gil é a única remanescente da formação anterior-, foi o público da atração, que rejuvenesceu. O alcance entre pessoas de 18 a 24 anos dobrou em relação ao ano passado.

À reportagem, Patricia Koslinski, head de conteúdo de Variedades dos produtos digitais da Globo, afirmou que a nova versão do Saia Justa, de fato, cumpriu o objetivo que a empresa queria neste momento. "O novo Saia Justa nos trouxe boas surpresas", afirmou. "Chegamos aonde queríamos com um elenco muito afinado e diverso, proporcionando conversas mais leves e íntimas para a nossa audiência."