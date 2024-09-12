Eliana cumpre primeira meta na Globo e faz Saia Justa virar fenômeno de publicidade

Contratada pela Globo no passado mês de julho, a apresentadora Eliana já cumpriu a primeira meta que a empresa lhe colocou: ajudar a transformar o Saia Justa, atração feminina do GNT exibida nas noites de quarta-feira, em um grande sucesso comercial.
A reportagem apurou que quatro contratos foram acertados até o fim do ano. É mais que o dobro em relação à temporada anterior, de 2023. A marca Downy é atualmente patrocinadora master do debate televisivo e, até o final do ano, prevê a realização de ações especiais no programa.
O Nubank também esteve presente na atração, com uma ação. Para o mês de outubro, empresas como O Boticário e Kimberly Clark também terão ações de conteúdo no Saia Justa.
Junto ao bom desempenho comercial, a audiência e o interesse do público também cresceram. Segundo dados do Kantar Ibope, referentes à TV paga nas 15 principais regiões metropolitanas do Brasil, o Saia Justa aumentou 51% em share (participação no número de TVs ligadas) na média dos quatro primeiros episódios, quando comparado ao mesmo período de 2023.
Outro ponto que mudou com a chegada de Eliana, junto com Rita Batista e Tati Machado -Bela Gil é a única remanescente da formação anterior-, foi o público da atração, que rejuvenesceu. O alcance entre pessoas de 18 a 24 anos dobrou em relação ao ano passado.
À reportagem, Patricia Koslinski, head de conteúdo de Variedades dos produtos digitais da Globo, afirmou que a nova versão do Saia Justa, de fato, cumpriu o objetivo que a empresa queria neste momento. "O novo Saia Justa nos trouxe boas surpresas", afirmou. "Chegamos aonde queríamos com um elenco muito afinado e diverso, proporcionando conversas mais leves e íntimas para a nossa audiência."
"O público tem respondido positivamente e seguimos na missão de lapidar a essência desse novo Saia, para que ele esteja cada vez mais próximo da mulher brasileira de diferentes idades", comentou. "Estamos ainda mais focadas em ampliar os debates relevantes, aprofundar os temas e inspirar reflexão."