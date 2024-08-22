Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Complexos

Eliana lembra críticas por sua testa e risada

"Sempre falavam da minha testa grande. Usei por muito tempo franjinha. Hoje em dia não estou nem aí, é sinal de inteligência", diz a apresentadora
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Agosto de 2024 às 11:55

Apresentadora Eliana lembra críticas por sua testa e risada
Apresentadora Eliana tinha complexos Crédito: Reprodução/Instagram/Bruno Fiorentino
Eliana, de 51 anos, comentou sobre alguns complexos que a deixaram insegura no início da carreira ao homenagear Silvio Santos no Saia Justa exibido na última terça-feira (21).
A apresentadora lembrou das críticas que sofria por sua testa e risada. "Sempre falavam da minha testa grande e eu morria de vergonha. Podem ver, usei por muito tempo franjinha. Hoje em dia não estou nem aí, é sinal de inteligência."

Veja Também

Vídeo: Celso Portiolli se explica após imitar vídeo de Eliana da Globo

"O mesmo acontecia com minha risada. Aprendi a tirar sarro dela também. Não me importo com os memes que surgem", disse Eliana.
Ao lembrar da ousadia do comunicador Silvio Santos, Eliana brincou dizendo que sua maior ousadia foi por desespero. "Lembro que com três meses, o Silvio tirou meu programa do ar, no SBT. Fiquei escondida esperando ele passar para pedir uma oportunidade."
"Tinha uns 16, 17 anos. Falei: 'Faço o que for, mas quero trabalhar'. Foi a minha maior ousadia por desespero. Mas se não fosse isso, não estaria aqui", disse Eliana.
Silvio Santos morreu no último sábado (17), aos 93 anos, em decorrência de broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1).

Veja Também

Se quiser falar bobagem, é um direto meu, diz Eliana sobre Saia Justa

Eliana diz se sentir no 'metaverso' na Globo ao lado de Ana Maria Braga

Leão Lobo: desconforto de Eliana no SBT começou com a chegada da Virginia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos globo tv globo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
TCU mantém condenação de empresas por fraudes em licitação milionária do Ifes
Imagem de destaque
Muro em Cachoeiro ganha obra em homenagem a Roberto Carlos
Imagem de destaque
Por que Casa Branca orientou funcionários a não fazerem apostas em mercados de previsões como Kalshi e Polymarket

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados